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Раздел: Медицина  
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Рыбий жир упрощает лечение онкологии, - ученые

Рыбий жир упрощает лечение онкологии, - ученые Новое исследование подтверждает, что этот продукт снижает боль при опухолях.

Из проведенных исследований стало известно, что пищевые добавки с наличием рыбьего жира снижают болевой порог у пациентов, больных раком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Рыбий жир может стать отличным помощником в борьбе с побочными эффектами от лечения раковых опухолей. В ходе двух исследований было выявлено, что данная пищевая добавка снижает боль при онкозаболеваниях, в особенности у пациентов с раком груди или кишечника. С помощью рыбьего жира можно снизить дискомфорт, который появляется после принятия некоторых препаратов или проведения процедур, например, химиотерапии.

Значимость исследования обосновывается тем, что, включив в рацион пациента Омега-3, можно улучшить его качество жизни, а также сделать лечение от рака более успешным, в особенности это касается больных раком кишечника. Отмечается, что данный недуг выявляется зачастую на поздней стадии и многие больные не подозревают об этом до самой смерти. Именно поэтому лечение может быть достаточно болезненным и принятие рыбьего жира в таком случае просто необходимо.

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Также данная пищевая добавка положительно скажется на пациентках с опухолями молочных желез, так как побочные эффекты от лечения достаточно неприятны и болезненны. Именно поэтому таким пациенткам необходимо потреблять рыбий жир, дабы снизить болевой порог и комфортнее себя чувствовать.
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 Теги: рыбий жир, рак

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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