Раздел: Медицина
Названы полезные для здоровья свойства вишни
Сезон вишни только начинается, так что самое время узнать о пользе этой ягоды.
В летний период у каждого человека есть реальная возможность обогащения рациона питания витаминными продуктами, заменив ими десерты и калорийные блюда из мяса.
Вишня - кисло-сладкая ягода, которая может стать достойной альтернативой конфетам, только более полезной.
Чем полезна вишня?
- за счет витаминов группы В вишня оказывает мощную поддержку нервной системе, коже, волосам и ногтям;
- благодаря витамину А в вишне можно быть уверенным, что зрение не будет садиться с годами;
- вишня является источником витамина С, который укрепляет иммунитет, заботится о здоровье сердца и сосудов, а также сохраняет молодость;
- кумарины, входящие в состав мякоти вишен, повышают тонус тела;
- фитонциды из вишни приравнивают к антибиотикам, очищающим организм от вредоносных бактерий;
- в вишне содержатся вещества, улучшающие пищеварение, угнетающие аппетит и помогающие эффективно сбрасывать лишние килограммы;
- вишня считается отличным мочегонным средством, а потому ее советуют есть гипертоникам для снижения артериального давления.
Как в народной медицине используют вишню?
При головных болях - свежую мякоть ягод накладывают на лоб и через 15 снимают.
Чтобы избавиться от суставных болей - нужно каждый день съедать по горсти вишен.
Если мучают запоры - вишневый фреш может помочь.
Устранить симптомы простуды - поможет вишневая настойка на красном вине. Ее рецепт приготовления довольно прост: килограмм ягоды залить литром сухого красного вина, поставить на медленный огонь, довести до кипения и потомить еще 15 минут. Добавить 200-300 г сахара, размешать и дать настояться в течение нескольких часов. Перелить в стеклянную банку и принимать по 2-3 50 мл рюмки в день при простудных заболеваниях. Хранить в холодильнике, но перед употреблением дать нагреться до комнатной температуры.
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Как видите, вишня может принести много пользы здоровью, поэтому сейчас самое время подналечь на эту ягодку и не забыть заморозить немного на зиму, чтобы потом наслаждаться летним вкусом и обогащать организм полезными веществами.
В летний период у каждого человека есть реальная возможность обогащения рациона питания витаминными продуктами, заменив ими десерты и калорийные блюда из мяса.
Вишня - кисло-сладкая ягода, которая может стать достойной альтернативой конфетам, только более полезной.
Чем полезна вишня?
- за счет витаминов группы В вишня оказывает мощную поддержку нервной системе, коже, волосам и ногтям;
- благодаря витамину А в вишне можно быть уверенным, что зрение не будет садиться с годами;
- вишня является источником витамина С, который укрепляет иммунитет, заботится о здоровье сердца и сосудов, а также сохраняет молодость;
- кумарины, входящие в состав мякоти вишен, повышают тонус тела;
- фитонциды из вишни приравнивают к антибиотикам, очищающим организм от вредоносных бактерий;
- в вишне содержатся вещества, улучшающие пищеварение, угнетающие аппетит и помогающие эффективно сбрасывать лишние килограммы;
- вишня считается отличным мочегонным средством, а потому ее советуют есть гипертоникам для снижения артериального давления.
Как в народной медицине используют вишню?
При головных болях - свежую мякоть ягод накладывают на лоб и через 15 снимают.
Чтобы избавиться от суставных болей - нужно каждый день съедать по горсти вишен.
Если мучают запоры - вишневый фреш может помочь.
Устранить симптомы простуды - поможет вишневая настойка на красном вине. Ее рецепт приготовления довольно прост: килограмм ягоды залить литром сухого красного вина, поставить на медленный огонь, довести до кипения и потомить еще 15 минут. Добавить 200-300 г сахара, размешать и дать настояться в течение нескольких часов. Перелить в стеклянную банку и принимать по 2-3 50 мл рюмки в день при простудных заболеваниях. Хранить в холодильнике, но перед употреблением дать нагреться до комнатной температуры.
Читайте также: Пневмония впервые оказалась сильнее всех современных лекарств
Как видите, вишня может принести много пользы здоровью, поэтому сейчас самое время подналечь на эту ягодку и не забыть заморозить немного на зиму, чтобы потом наслаждаться летним вкусом и обогащать организм полезными веществами.
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