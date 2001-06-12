Названы полезные для здоровья свойства вишни

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В летний период у каждого человека есть реальная возможность обогащения рациона питания витаминными продуктами, заменив ими десерты и калорийные блюда из мяса.Вишня - кисло-сладкая ягода, которая может стать достойной альтернативой конфетам, только более полезной.- за счет витаминов группы В вишня оказывает мощную поддержку нервной системе, коже, волосам и ногтям;- благодаря витамину А в вишне можно быть уверенным, что зрение не будет садиться с годами;- вишня является источником витамина С, который укрепляет иммунитет, заботится о здоровье сердца и сосудов, а также сохраняет молодость;- кумарины, входящие в состав мякоти вишен, повышают тонус тела;- фитонциды из вишни приравнивают к антибиотикам, очищающим организм от вредоносных бактерий;- в вишне содержатся вещества, улучшающие пищеварение, угнетающие аппетит и помогающие эффективно сбрасывать лишние килограммы;- вишня считается отличным мочегонным средством, а потому ее советуют есть гипертоникам для снижения артериального давления.- свежую мякоть ягод накладывают на лоб и через 15 снимают.- нужно каждый день съедать по горсти вишен.- вишневый фреш может помочь.- поможет вишневая настойка на красном вине. Ее рецепт приготовления довольно прост: килограмм ягоды залить литром сухого красного вина, поставить на медленный огонь, довести до кипения и потомить еще 15 минут. Добавить 200-300 г сахара, размешать и дать настояться в течение нескольких часов. Перелить в стеклянную банку и принимать по 2-3 50 мл рюмки в день при простудных заболеваниях. Хранить в холодильнике, но перед употреблением дать нагреться до комнатной температуры.Как видите, вишня может принести много пользы здоровью, поэтому сейчас самое время подналечь на эту ягодку и не забыть заморозить немного на зиму, чтобы потом наслаждаться летним вкусом и обогащать организм полезными веществами.