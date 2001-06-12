Раздел: Медицина
Диетологи подсказали, чем заменить дорогие «суперфуды»
Полезное питание, как правило, стоит слишком дорого.
Но диетологи убеждены, что среди более доступных продуктов есть достойные альтернативы суперфудам, следует просто повнимательнее отнестись к выбору.
Известно, что в так называемых суперфудах, то есть очень полезных для здоровья продуктах, содержатся уникальные целебные вещества и витамины. Но по мнению диетологов, суперфуды были искусственно обозначены маркетологами для того, чтобы хоть как-то объяснить их заоблачную стоимость.
На самом деле, в дешевых продуктах питания можно найти те же витамины, минералы, антиоксиданты и прочие вещества, которые оказывают благоприятное воздействие на здоровье человека.
Эксперты рассказали, какими недорогими продуктами можно заменить суперфуды:
Ягоды Годжи имеют тот же набор веществ, что и плоды шиповника, но только стоят в десятки раз дороже.
Спирулина оказывает колоссальную пользу здоровью, но чтобы не переплачивать, да еще и получить гастрономическое удовольствие лучше есть морские водоросли.
Чиа - эти семена пользуются популярностью в кругу людей, стремящихся сохранить свою молодость, похудеть и стать абсолютно здоровыми. Но их стоимость для большинства является неподъемной. Заменить семена Чиа можно льняным семенем, оно и стоит дешевле, а пользу организму приносит такую же.
Кунжут является полноценным и одним из лучших растительных источников кальция, опять же, из-за стоимости его могут себе позволить есть далеко не все, а вот семечки подсолнечника как раз всем доступны и не менее полезны.
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Киноа в последнее время занимает лидирующие позиции в рейтинге самых полезных продуктов. В Украине киноа подают в ресторанах, а также продают в супермаркетах, но по такой цене, что голова может закружиться. Диетологи считают, что гречневая каша ничуть не хуже киноа по своим свойствам.
Но диетологи убеждены, что среди более доступных продуктов есть достойные альтернативы суперфудам, следует просто повнимательнее отнестись к выбору.
Известно, что в так называемых суперфудах, то есть очень полезных для здоровья продуктах, содержатся уникальные целебные вещества и витамины. Но по мнению диетологов, суперфуды были искусственно обозначены маркетологами для того, чтобы хоть как-то объяснить их заоблачную стоимость.
На самом деле, в дешевых продуктах питания можно найти те же витамины, минералы, антиоксиданты и прочие вещества, которые оказывают благоприятное воздействие на здоровье человека.
Эксперты рассказали, какими недорогими продуктами можно заменить суперфуды:
Ягоды Годжи имеют тот же набор веществ, что и плоды шиповника, но только стоят в десятки раз дороже.
Спирулина оказывает колоссальную пользу здоровью, но чтобы не переплачивать, да еще и получить гастрономическое удовольствие лучше есть морские водоросли.
Чиа - эти семена пользуются популярностью в кругу людей, стремящихся сохранить свою молодость, похудеть и стать абсолютно здоровыми. Но их стоимость для большинства является неподъемной. Заменить семена Чиа можно льняным семенем, оно и стоит дешевле, а пользу организму приносит такую же.
Кунжут является полноценным и одним из лучших растительных источников кальция, опять же, из-за стоимости его могут себе позволить есть далеко не все, а вот семечки подсолнечника как раз всем доступны и не менее полезны.
Читайте также: Исследование доказало эффективность лука для улучшения памяти
Киноа в последнее время занимает лидирующие позиции в рейтинге самых полезных продуктов. В Украине киноа подают в ресторанах, а также продают в супермаркетах, но по такой цене, что голова может закружиться. Диетологи считают, что гречневая каша ничуть не хуже киноа по своим свойствам.
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