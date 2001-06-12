Диетологи подсказали, чем заменить дорогие «суперфуды»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Но диетологи убеждены, что среди более доступных продуктов есть достойные альтернативы суперфудам, следует просто повнимательнее отнестись к выбору.Известно, что в так называемых суперфудах, то есть очень полезных для здоровья продуктах, содержатся уникальные целебные вещества и витамины. Но по мнению диетологов, суперфуды были искусственно обозначены маркетологами для того, чтобы хоть как-то объяснить их заоблачную стоимость.На самом деле, в дешевых продуктах питания можно найти те же витамины, минералы, антиоксиданты и прочие вещества, которые оказывают благоприятное воздействие на здоровье человека.имеют тот же набор веществ, что и плоды шиповника, но только стоят в десятки раз дороже.оказывает колоссальную пользу здоровью, но чтобы не переплачивать, да еще и получить гастрономическое удовольствие лучше есть морские водоросли.- эти семена пользуются популярностью в кругу людей, стремящихся сохранить свою молодость, похудеть и стать абсолютно здоровыми. Но их стоимость для большинства является неподъемной. Заменить семена Чиа можно льняным семенем, оно и стоит дешевле, а пользу организму приносит такую же.является полноценным и одним из лучших растительных источников кальция, опять же, из-за стоимости его могут себе позволить есть далеко не все, а вот семечки подсолнечника как раз всем доступны и не менее полезны.в последнее время занимает лидирующие позиции в рейтинге самых полезных продуктов. В Украине киноа подают в ресторанах, а также продают в супермаркетах, но по такой цене, что голова может закружиться. Диетологи считают, что гречневая каша ничуть не хуже киноа по своим свойствам.