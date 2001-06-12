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Аспирин могут признать лекарством от рака

Аспирин могут признать лекарством от ракаДолгосрочный прием аспирина не рекомендуется.

Шотландские исследователи из Эдинбургского университета обнаружили, что аспирин обладает свойством блокировать молекулярный механизм формирования злокачественных опухолей. Результаты их работы опубликовал журнал Nucleic Acids Research.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Аспирин блокирует молекулу TIF-IA, играющую ключевую роль в функционировании нуклеол – внутриклеточных структур, влияющих на формирование опухолей, а также развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона. Ученые выяснили, когда проверяли действие аспирина на клетки опухолей, как выращенных искусственно в лаборатории, так и изъятых при биопсии опухолевых образцов, принадлежащих пациентам, страдающим раком кишечника.

Известно, что долгосрочный прием аспирина не рекомендуется – это лекарство обладает рядом неприятных побочных эффектов, способно провоцировать внутренние кровотечения. Однако эффект подавления молекулярного механизма возникновения рака с помощью аспирина, убеждены авторы открытия, может лечь в основу новых противораковых препаратов.

«Обнаружение механизма воздействия аспирина на нуклеолы может помочь предотвращать болезнь. Сейчас важно как можно лучше понять, как именно аспирин блокирует TIF-IA, чтобы разработать новые способы лечения и таргетную терапию», - заявил в связи с этим ведущий автор исследования доктор Лесли Старк.

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Отметим, что некоторое время назад сотрудники Гарвардской школы общественного здравоохранения установили, что аспирин способен предотвращать развитие онокпатологии пищеварительной системы, причем в равной степени успешно как у мужчин, так и у женщин. В частности, выяснилось, что рак толстой и прямой кишки у принимающих аспирин людей развивался на 20% реже.
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 Теги: Аспирин, рак

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Сегодня, 22:10 » Автор: Едгар Букмирза
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