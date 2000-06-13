Названы главные симптомы, при которых стоит обращаться к врачу

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Боль является неотъемлемой частью жизни человека, так как каждый из нас когда-то с ней столкнётся. Боль может иметь как случайный, так как и хронический характер, что может свидетельствовать о наличии определённых заболеваний. Стоит обратить внимание на то, что с возрастом болевые ощущения значительно усиливаются. В связи с