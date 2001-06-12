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Раздел: Медицина  
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Врачи предостерегли от принятия холодного душа в жаркую погоду

Врачи предостерегли от принятия холодного душа в жаркую погоду Резкий перепад температур может вызвать спазм сосудов.

Душ является одним из самых эффективных методов охлаждения тела, поэтому, когда на улице очень жарко, его принимают несколько раз в день, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Но у медиков немного иное мнение на счет пользы прохладного или вообще холодного душа. Оказывается, освежаться в жару под душем очень опасно для здоровья и жизни в целом.

Зайдя в дом с улицы, где стоит жара, человек тут же отправляется в душ, а это чревато резким перепадом температур и спазмом кровеносных сосудов. Поэтому медики советуют сначала остыть, а потом уже идти в душ и при этом, желательно, чтобы вода не была слишком холодной.

Особенно данную рекомендацию должны соблюдать сердечники и те, у кого есть сосудистые заболевания, вне зависимости от возраста.

Почему все-таки нельзя принимать холодный душ в жару?

Как уже отмечалось выше, холодная вода может спровоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний у человека, тело которого было в буквальном смысле разогрето на солнце. По словам медиков, неоднократное принятие прохладного душа в знойный день — это шоковая терапия для сердца и сосудистой системы.

Также, резкий перепад температур, если у человека снижен иммунитет, мгновенно вызовет симптомы простуды, а насморк и другие неприятные явления уж никак не вписываются в планы на лето.

Стоит отметить, что сама по себе летняя жара — это мощнейший стресс для человеческого организма и холодный душ лишь усугубляет ситуацию, провоцируя еще одну «встряску».

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Медики советуют в жару не торопиться принимать душ, а подождать 10-20 минут, пока тело немного остынет и восстановится. Но и в этом случае вода не должна быть ледяной.
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 Теги: жара, холодный душ

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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