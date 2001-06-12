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Раздел: Медицина  
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Боль в суставах будут лечить заморозкой до -110 градусов

Боль в суставах будут лечить заморозкой до -110 градусов Криогенная камера будет использоваться для лечения ревматизма.

В столице Германии Берлине появилась первая камера для криотерапии. Она будет использоваться для лечения пациентов, страдающих ревматизмом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком

Отмечается, что камера для таких специальных процедур, которые длятся всего несколько минут и приводят к выбросу в организм адреналина и эндорфинов, оборудована в берлинской клинике Immanuel Krankenhaus.

Температура внутри составляет 110 градусов по Цельсию ниже нуля.

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Как известно, терапия холодом была разработана в Японии для лечения боли в суставах, но сейчас также применяется в профессиональном спорте.
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 Теги: ревматизм, заморозка, суставы

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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