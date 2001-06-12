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Раздел: Медицина  
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Эти советы помогут снять отечность на лице

Эти советы помогут снять отечность на лице Косметолог поделился полезными рекомендациями.

При отечности лица отлично помогает криомассаж. Массируйте лицо кусочками льда так долго, как только сможете. Отлично, если у вас в морозилке всегда будут лежать кубики из замороженного настоя ромашки или мяты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Схожим эффектом обладают и специальные противоотечные маски, а также подтягивающие кремы-лифтинги, приобрести которые можно в аптеке. Но даже косметологи признаются – обычный лед работает ничуть не хуже.

«Отлично «работает» проверенное народное средство — компресс из свежего картофеля или ломтиков свежего огурца. Порежьте тонко свежие огурчике или натрите на терке свежий картофель и наложите на все лицо минут на 15-20», — говорит косметолог.

Отлично действуют и легкие мочегонные средства. Только не спешите пить таблетки – это не так безопасно, как кажется. Лучше воспользуйтесь давно известными рецептами травяных отваров – толокнянки, можжевельника и березовых почек. Можно также выпить стаканчик свежевыжатого сельдереевого сока с водой (разбавлять в пропорции 1 к 1).

Если у вас затекают ноги, лучшее, что можно сделать, – поднять их как можно выше и самому прилечь на диван (под ноги можно подложить подушки так, чтобы они были как можно выше, в идеале выше уровня сердца) — это способствует оттоку крови.

Отлично помогает и такой напиток – литром кипятка заливаем 4 ст. ложки льняного семени, кипятим 10-15 мин. Накрываем кастрюльку крышкой и даем настояться 1 час. Для вкуса можно добавить лимонную дольку. Пить горячим по полстакана раза 2 в день с утра с промежутком в 1,5-2 часа.

При комплексных отеках поможет петрушка. Кстати, это еще и отличная профилактика. Чтобы не было отеков, ешьте эту зелень во время приемов пищи.

Если же вы таки допустили легкую отечность, спасет настой петрушки. Пропускаем через мясорубку коренья и зелень петрушки. 1 стакан полученной массы заливаем двумя стаканами крутого кипятка, и как следует настаиваем. Пить по трети стакана в теплом виде.

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При хронических отеках рекомендуется принимать этот напиток дважды в день, перед этим настаивая не менее 10 часов.
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 Теги: лицо, отечность

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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