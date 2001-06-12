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Диетологи рассказали о полезных свойствах базилика

Диетологи рассказали о полезных свойствах базиликаПряную зелень врачи советуют употреблять ежедневно.

Базилик невозможно спутать ни с одним видом зелени, потому как он обладает оригинальными вкусовыми качествами.

Свежие пряность нередко называют королевской зеленью, так "basilikohn" переводится с древнегреческого языка.

За счет полезных свойств базилика, его используют не только в приготовлении блюд, но и в производстве лекарственных препаратов, а также в народной медицине.

Что ценного есть в листьях базилика?

Самым полезным составляющим этой зелени является эфирное масло, оказывающее колоссальную пользу здоровью, а в частности сердечно-сосудистой системе.

Также, базилик обогащен витамином С, который полезен не только для иммунитета, а и всего организма в целом.

Каротин, дубильные вещества, витамины группы В и РР, фитонциды делают базилик одной из самых полезных трав для поддержания и улучшения здоровья.

Свойства базилика, о которых известно не всем:

- антисептические листья базилика эффективно заживляют раны как снаружи, так и внутри;

- заботится об улучшении состояния кожи, волос и ногтей;

- укрепляет кровеносные сосуды и делает их более эластичными;

- усиливает защитные силы организма;

- помогает сохранить зрение и здоровье глаз;

- устраняет воспалительные процессы в кишечнике;

- стабилизирует артериальное давление;

- восстанавливает ритм сердца;

- обладает мочегонным свойством, а потому полезен для почек и мочеполовой системы;

- полезен в процессе лечения респираторных недугов для органов дыхания и горла, так как обладает антибактериальным свойством;

- славится антираковыми свойствами, так как эффективно выводит из организма канцерогенные вещества;

- может купировать головную боль.

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Диетологи рекомендуют употреблять базилик не только летом, а и весь год, чтобы принести своему организму максимум пользы.
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 Теги: базилик, польза

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Сегодня, 10:13 » Автор: Валерия Янобекова
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