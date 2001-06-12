Раздел: Медицина
Диетологи рассказали о полезных свойствах базилика
Пряную зелень врачи советуют употреблять ежедневно.
Базилик невозможно спутать ни с одним видом зелени, потому как он обладает оригинальными вкусовыми качествами.
Свежие пряность нередко называют королевской зеленью, так "basilikohn" переводится с древнегреческого языка.
За счет полезных свойств базилика, его используют не только в приготовлении блюд, но и в производстве лекарственных препаратов, а также в народной медицине.
Что ценного есть в листьях базилика?
Самым полезным составляющим этой зелени является эфирное масло, оказывающее колоссальную пользу здоровью, а в частности сердечно-сосудистой системе.
Также, базилик обогащен витамином С, который полезен не только для иммунитета, а и всего организма в целом.
Каротин, дубильные вещества, витамины группы В и РР, фитонциды делают базилик одной из самых полезных трав для поддержания и улучшения здоровья.
Свойства базилика, о которых известно не всем:
- антисептические листья базилика эффективно заживляют раны как снаружи, так и внутри;
- заботится об улучшении состояния кожи, волос и ногтей;
- укрепляет кровеносные сосуды и делает их более эластичными;
- усиливает защитные силы организма;
- помогает сохранить зрение и здоровье глаз;
- устраняет воспалительные процессы в кишечнике;
- стабилизирует артериальное давление;
- восстанавливает ритм сердца;
- обладает мочегонным свойством, а потому полезен для почек и мочеполовой системы;
- полезен в процессе лечения респираторных недугов для органов дыхания и горла, так как обладает антибактериальным свойством;
- славится антираковыми свойствами, так как эффективно выводит из организма канцерогенные вещества;
- может купировать головную боль.
Читайте также: Медики обнаружили корреляцию между невкусной пищей и депрессией
Диетологи рекомендуют употреблять базилик не только летом, а и весь год, чтобы принести своему организму максимум пользы.
Базилик невозможно спутать ни с одним видом зелени, потому как он обладает оригинальными вкусовыми качествами.
Свежие пряность нередко называют королевской зеленью, так "basilikohn" переводится с древнегреческого языка.
За счет полезных свойств базилика, его используют не только в приготовлении блюд, но и в производстве лекарственных препаратов, а также в народной медицине.
Что ценного есть в листьях базилика?
Самым полезным составляющим этой зелени является эфирное масло, оказывающее колоссальную пользу здоровью, а в частности сердечно-сосудистой системе.
Также, базилик обогащен витамином С, который полезен не только для иммунитета, а и всего организма в целом.
Каротин, дубильные вещества, витамины группы В и РР, фитонциды делают базилик одной из самых полезных трав для поддержания и улучшения здоровья.
Свойства базилика, о которых известно не всем:
- антисептические листья базилика эффективно заживляют раны как снаружи, так и внутри;
- заботится об улучшении состояния кожи, волос и ногтей;
- укрепляет кровеносные сосуды и делает их более эластичными;
- усиливает защитные силы организма;
- помогает сохранить зрение и здоровье глаз;
- устраняет воспалительные процессы в кишечнике;
- стабилизирует артериальное давление;
- восстанавливает ритм сердца;
- обладает мочегонным свойством, а потому полезен для почек и мочеполовой системы;
- полезен в процессе лечения респираторных недугов для органов дыхания и горла, так как обладает антибактериальным свойством;
- славится антираковыми свойствами, так как эффективно выводит из организма канцерогенные вещества;
- может купировать головную боль.
Читайте также: Медики обнаружили корреляцию между невкусной пищей и депрессией
Диетологи рекомендуют употреблять базилик не только летом, а и весь год, чтобы принести своему организму максимум пользы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
323
0
Оставьте свой комментарий