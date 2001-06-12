Диетологи рассказали о полезных свойствах базилика

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Базилик невозможно спутать ни с одним видом зелени, потому как он обладает оригинальными вкусовыми качествами.Свежие пряность нередко называют королевской зеленью, так "basilikohn" переводится с древнегреческого языка.За счет полезных свойств базилика, его используют не только в приготовлении блюд, но и в производстве лекарственных препаратов, а также в народной медицине.Самым полезным составляющим этой зелени является эфирное масло, оказывающее колоссальную пользу здоровью, а в частности сердечно-сосудистой системе.Также, базилик обогащен витамином С, который полезен не только для иммунитета, а и всего организма в целом.Каротин, дубильные вещества, витамины группы В и РР, фитонциды делают базилик одной из самых полезных трав для поддержания и улучшения здоровья.- антисептические листья базилика эффективно заживляют раны как снаружи, так и внутри;- заботится об улучшении состояния кожи, волос и ногтей;- укрепляет кровеносные сосуды и делает их более эластичными;- усиливает защитные силы организма;- помогает сохранить зрение и здоровье глаз;- устраняет воспалительные процессы в кишечнике;- стабилизирует артериальное давление;- восстанавливает ритм сердца;- обладает мочегонным свойством, а потому полезен для почек и мочеполовой системы;- полезен в процессе лечения респираторных недугов для органов дыхания и горла, так как обладает антибактериальным свойством;- славится антираковыми свойствами, так как эффективно выводит из организма канцерогенные вещества;- может купировать головную боль.Диетологи рекомендуют употреблять базилик не только летом, а и весь год, чтобы принести своему организму максимум пользы.