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Раздел: Медицина  
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Малоизвестные свойства крыжовника, полезные для здоровья

Малоизвестные свойства крыжовника, полезные для здоровьяНемногие знают, насколько полезен крыжовник.

Крыжовник созревает ближе к концу июля, но многое зависит от его сорта и погоды. К тому же, для приготовления заготовок на зиму эксперты рекомендуют собирать урожай крыжовника за 3-4 недели до полного созревания.

Чтобы насладиться вкусом крыжовника, он должен быть собран дозревшим. Тогда ягода будет сладкой и мягкой. А твердый и кисловатый крыжовник лучше использовать для приготовления компотов, варенья, джемов и прочих летних заготовок, которые будут идти в ход поздней осенью и зимой.

Из-за уникального состава и полезных свойств крыжовник является одним из продуктов, включенных в аюрведическую систему питания.

О каких свойствах крыжовника вы могли не знать?

Укрепляет иммунитет и омолаживает организм изнутри. Все дело в том, что эта ягода обогащена витамином С и множеством других веществ, благотворно воздействующих на здоровье.

Предупреждает развитие анемии и повышает уровень гемоглобина в крови, потому что содержит достаточное количество железа.

Препятствует облысению. Для ухода за волосами можно использовать свежую мякоть крыжовника или его эфирное масло.

Заботится о глазах и сохраняет зрение. В крыжовнике есть каротин, который считается главным средством от потери зрения и распространенных заболеваний глаз. Медики советуют готовить смузи из крыжовника каждый день во время сезона его созревания.

Помогает усваиваться кальцию, а потому очень полезен для костей, зубов и ногтей.

Выступает в качестве болеутоляющего средства при периодических болях, например, у женщин во время менструации.

Очищает сосуды от липопротеидов низкой плотности и избыточного числа глюкозы, за счет чего предупреждается развитие сахарного диабета и других хронических заболеваний.

Улучшает пищеварение, потому как обогащен клетчаткой и множеством полезных для желудочно-кишечного тракта веществ.

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Совсем скоро можно будет собирать свежий крыжовник и готовить из него заготовки на зиму, особенно полезном считается перетертая ягода с сахаром, которую нужно хранить в холодильнике, но и варенье из нее тоже сохраняет часть целебных свойств.
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 Теги: крыжовник, польза

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Сегодня, 13:31 » Автор: Валерия Янобекова
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