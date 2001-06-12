Малоизвестные свойства крыжовника, полезные для здоровья

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Крыжовник созревает ближе к концу июля, но многое зависит от его сорта и погоды. К тому же, для приготовления заготовок на зиму эксперты рекомендуют собирать урожай крыжовника за 3-4 недели до полного созревания.Чтобы насладиться вкусом крыжовника, он должен быть собран дозревшим. Тогда ягода будет сладкой и мягкой. А твердый и кисловатый крыжовник лучше использовать для приготовления компотов, варенья, джемов и прочих летних заготовок, которые будут идти в ход поздней осенью и зимой.Из-за уникального состава и полезных свойств крыжовник является одним из продуктов, включенных в аюрведическую систему питания.. Все дело в том, что эта ягода обогащена витамином С и множеством других веществ, благотворно воздействующих на здоровье.в крови, потому что содержит достаточное количество железа.Для ухода за волосами можно использовать свежую мякоть крыжовника или его эфирное масло.В крыжовнике есть каротин, который считается главным средством от потери зрения и распространенных заболеваний глаз. Медики советуют готовить смузи из крыжовника каждый день во время сезона его созревания., а потому очень полезен для костей, зубов и ногтей.при периодических болях, например, у женщин во время менструации.от липопротеидов низкой плотности и избыточного числа глюкозы, за счет чего предупреждается развитие сахарного диабета и других хронических заболеваний., потому как обогащен клетчаткой и множеством полезных для желудочно-кишечного тракта веществ.Совсем скоро можно будет собирать свежий крыжовник и готовить из него заготовки на зиму, особенно полезном считается перетертая ягода с сахаром, которую нужно хранить в холодильнике, но и варенье из нее тоже сохраняет часть целебных свойств.