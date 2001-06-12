Раздел: Медицина
Малоизвестные свойства крыжовника, полезные для здоровья
Немногие знают, насколько полезен крыжовник.
Крыжовник созревает ближе к концу июля, но многое зависит от его сорта и погоды. К тому же, для приготовления заготовок на зиму эксперты рекомендуют собирать урожай крыжовника за 3-4 недели до полного созревания.
Чтобы насладиться вкусом крыжовника, он должен быть собран дозревшим. Тогда ягода будет сладкой и мягкой. А твердый и кисловатый крыжовник лучше использовать для приготовления компотов, варенья, джемов и прочих летних заготовок, которые будут идти в ход поздней осенью и зимой.
Из-за уникального состава и полезных свойств крыжовник является одним из продуктов, включенных в аюрведическую систему питания.
О каких свойствах крыжовника вы могли не знать?
Укрепляет иммунитет и омолаживает организм изнутри. Все дело в том, что эта ягода обогащена витамином С и множеством других веществ, благотворно воздействующих на здоровье.
Предупреждает развитие анемии и повышает уровень гемоглобина в крови, потому что содержит достаточное количество железа.
Препятствует облысению. Для ухода за волосами можно использовать свежую мякоть крыжовника или его эфирное масло.
Заботится о глазах и сохраняет зрение. В крыжовнике есть каротин, который считается главным средством от потери зрения и распространенных заболеваний глаз. Медики советуют готовить смузи из крыжовника каждый день во время сезона его созревания.
Помогает усваиваться кальцию, а потому очень полезен для костей, зубов и ногтей.
Выступает в качестве болеутоляющего средства при периодических болях, например, у женщин во время менструации.
Очищает сосуды от липопротеидов низкой плотности и избыточного числа глюкозы, за счет чего предупреждается развитие сахарного диабета и других хронических заболеваний.
Улучшает пищеварение, потому как обогащен клетчаткой и множеством полезных для желудочно-кишечного тракта веществ.
Читайте также: Названы мифы о здоровом образе жизни
Совсем скоро можно будет собирать свежий крыжовник и готовить из него заготовки на зиму, особенно полезном считается перетертая ягода с сахаром, которую нужно хранить в холодильнике, но и варенье из нее тоже сохраняет часть целебных свойств.
Крыжовник созревает ближе к концу июля, но многое зависит от его сорта и погоды. К тому же, для приготовления заготовок на зиму эксперты рекомендуют собирать урожай крыжовника за 3-4 недели до полного созревания.
Чтобы насладиться вкусом крыжовника, он должен быть собран дозревшим. Тогда ягода будет сладкой и мягкой. А твердый и кисловатый крыжовник лучше использовать для приготовления компотов, варенья, джемов и прочих летних заготовок, которые будут идти в ход поздней осенью и зимой.
Из-за уникального состава и полезных свойств крыжовник является одним из продуктов, включенных в аюрведическую систему питания.
О каких свойствах крыжовника вы могли не знать?
Укрепляет иммунитет и омолаживает организм изнутри. Все дело в том, что эта ягода обогащена витамином С и множеством других веществ, благотворно воздействующих на здоровье.
Предупреждает развитие анемии и повышает уровень гемоглобина в крови, потому что содержит достаточное количество железа.
Препятствует облысению. Для ухода за волосами можно использовать свежую мякоть крыжовника или его эфирное масло.
Заботится о глазах и сохраняет зрение. В крыжовнике есть каротин, который считается главным средством от потери зрения и распространенных заболеваний глаз. Медики советуют готовить смузи из крыжовника каждый день во время сезона его созревания.
Помогает усваиваться кальцию, а потому очень полезен для костей, зубов и ногтей.
Выступает в качестве болеутоляющего средства при периодических болях, например, у женщин во время менструации.
Очищает сосуды от липопротеидов низкой плотности и избыточного числа глюкозы, за счет чего предупреждается развитие сахарного диабета и других хронических заболеваний.
Улучшает пищеварение, потому как обогащен клетчаткой и множеством полезных для желудочно-кишечного тракта веществ.
Читайте также: Названы мифы о здоровом образе жизни
Совсем скоро можно будет собирать свежий крыжовник и готовить из него заготовки на зиму, особенно полезном считается перетертая ягода с сахаром, которую нужно хранить в холодильнике, но и варенье из нее тоже сохраняет часть целебных свойств.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
898
0
Оставьте свой комментарий