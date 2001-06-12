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Характерные симптомы болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать

Характерные симптомы болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать Ученые утверждают, что можно остановить прогресс данного заболевания, если диагностировать его на ранней стадии.

Болезнь Альцгеймера считается одной из форм старческого слабоумия и развивается она чаще всего после 50 лет.

Данный недуг считается генетической патологией и, к сожалению, на сегодняшний день он неизлечим. Но медики могут помочь затормозить его развитие, правда, для этого близкие больного должны своевременно обратиться к ним за помощью.

Характерные для болезни Альцгеймера симптомы, проявляющиеся в самом начале:

- частичные провалы в памяти;

- снижение интеллектуальных способностей;

- потеря во времени и пространстве;

- панические атаки;

- сложности с усвоением и запоминанием новой информации;

- апатия и депрессия;

- нежелание поддерживать отношения с людьми и выходить на улицу.

Эти признаки болезни Альцгеймера должны насторожить родственников человека, у которого они наблюдаются. Иначе, заболевание начнет постепенно прогрессировать и остановить его уже будет невозможно.

Сигналы стремительно развивающейся деменции:

- человек жалуется на то, чего не существует, например, ему кажется, что у него воруют какие-то вещи, деньги, еду;

- больной может потеряться и не сможет объяснить окружающим, кто он и где живет;

- утрачиваются все приобретенные навыки в течение жизни, к примеру, больной не успевает дойти до туалета, так как не понимает, чего хочет и для чего предназначена комната, в которой стоит унитаз;

- может перестать узнавать близких и родных людей.

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На последней стадии болезни Альцгеймера больной может оказаться прикованным к постели, потому как клетки его мозга с каждым днем отмирают и внутренние органы и системы организма "забывают", как работать.
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 Теги: болезнь Альцгеймера, симптомы

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Сегодня, 16:48 » Автор: Валерия Янобекова
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