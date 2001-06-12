Раздел: Медицина
Характерные симптомы болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать
Ученые утверждают, что можно остановить прогресс данного заболевания, если диагностировать его на ранней стадии.
Болезнь Альцгеймера считается одной из форм старческого слабоумия и развивается она чаще всего после 50 лет.
Данный недуг считается генетической патологией и, к сожалению, на сегодняшний день он неизлечим. Но медики могут помочь затормозить его развитие, правда, для этого близкие больного должны своевременно обратиться к ним за помощью.
Характерные для болезни Альцгеймера симптомы, проявляющиеся в самом начале:
- частичные провалы в памяти;
- снижение интеллектуальных способностей;
- потеря во времени и пространстве;
- панические атаки;
- сложности с усвоением и запоминанием новой информации;
- апатия и депрессия;
- нежелание поддерживать отношения с людьми и выходить на улицу.
Эти признаки болезни Альцгеймера должны насторожить родственников человека, у которого они наблюдаются. Иначе, заболевание начнет постепенно прогрессировать и остановить его уже будет невозможно.
Сигналы стремительно развивающейся деменции:
- человек жалуется на то, чего не существует, например, ему кажется, что у него воруют какие-то вещи, деньги, еду;
- больной может потеряться и не сможет объяснить окружающим, кто он и где живет;
- утрачиваются все приобретенные навыки в течение жизни, к примеру, больной не успевает дойти до туалета, так как не понимает, чего хочет и для чего предназначена комната, в которой стоит унитаз;
- может перестать узнавать близких и родных людей.
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На последней стадии болезни Альцгеймера больной может оказаться прикованным к постели, потому как клетки его мозга с каждым днем отмирают и внутренние органы и системы организма "забывают", как работать.
Болезнь Альцгеймера считается одной из форм старческого слабоумия и развивается она чаще всего после 50 лет.
Данный недуг считается генетической патологией и, к сожалению, на сегодняшний день он неизлечим. Но медики могут помочь затормозить его развитие, правда, для этого близкие больного должны своевременно обратиться к ним за помощью.
Характерные для болезни Альцгеймера симптомы, проявляющиеся в самом начале:
- частичные провалы в памяти;
- снижение интеллектуальных способностей;
- потеря во времени и пространстве;
- панические атаки;
- сложности с усвоением и запоминанием новой информации;
- апатия и депрессия;
- нежелание поддерживать отношения с людьми и выходить на улицу.
Эти признаки болезни Альцгеймера должны насторожить родственников человека, у которого они наблюдаются. Иначе, заболевание начнет постепенно прогрессировать и остановить его уже будет невозможно.
Сигналы стремительно развивающейся деменции:
- человек жалуется на то, чего не существует, например, ему кажется, что у него воруют какие-то вещи, деньги, еду;
- больной может потеряться и не сможет объяснить окружающим, кто он и где живет;
- утрачиваются все приобретенные навыки в течение жизни, к примеру, больной не успевает дойти до туалета, так как не понимает, чего хочет и для чего предназначена комната, в которой стоит унитаз;
- может перестать узнавать близких и родных людей.
Читайте также: Эти советы помогут снять отечность на лице
На последней стадии болезни Альцгеймера больной может оказаться прикованным к постели, потому как клетки его мозга с каждым днем отмирают и внутренние органы и системы организма "забывают", как работать.
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