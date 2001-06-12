Характерные симптомы болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать

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Болезнь Альцгеймера считается одной из форм старческого слабоумия и развивается она чаще всего после 50 лет.Данный недуг считается генетической патологией и, к сожалению, на сегодняшний день он неизлечим. Но медики могут помочь затормозить его развитие, правда, для этого близкие больного должны своевременно обратиться к ним за помощью.- частичные провалы в памяти;- снижение интеллектуальных способностей;- потеря во времени и пространстве;- панические атаки;- сложности с усвоением и запоминанием новой информации;- апатия и депрессия;- нежелание поддерживать отношения с людьми и выходить на улицу.Эти признаки болезни Альцгеймера должны насторожить родственников человека, у которого они наблюдаются. Иначе, заболевание начнет постепенно прогрессировать и остановить его уже будет невозможно.- человек жалуется на то, чего не существует, например, ему кажется, что у него воруют какие-то вещи, деньги, еду;- больной может потеряться и не сможет объяснить окружающим, кто он и где живет;- утрачиваются все приобретенные навыки в течение жизни, к примеру, больной не успевает дойти до туалета, так как не понимает, чего хочет и для чего предназначена комната, в которой стоит унитаз;- может перестать узнавать близких и родных людей.На последней стадии болезни Альцгеймера больной может оказаться прикованным к постели, потому как клетки его мозга с каждым днем отмирают и внутренние органы и системы организма "забывают", как работать.