Раздел: Медицина
Частое повышение артериального давления может вызывать слабоумие, - ученые
Повышенное давление негативно влияет на работу головного мозга.
Команда ученых из Великобритании обнаружили новую опасность гипертонии. Дело в том, что повышенное давление негативно влияет на работу головного мозга и может вызвать слабоумие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Медики из Университетского колледжа Лондона заявили, что за несколько лет гипертония может значительно разрушить мозг, что спровоцирует у людей среднего возраста развитие слабоумия. Результаты исследований коллег подтвердила и профессор Лаура Фиппс из Исследовательского института Альцгеймера в Великобритании.
Фиппс рассказала о связи между высоким кровяным давлением и риском развития деменции, подчеркивая средний возраст как особенно важный фактор для воздействия на здоровье мозга.
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«Мы знаем, что болезни, которые вызывают деменцию, начинают развиваться в мозгу за многие годы до того, как симптомы начинают проявляться, поэтому средний возраст - это важное время для людей, чтобы снизить свое давление и не допустить слабоумие в будущем», - заявила Лаура Фиппс.
Команда ученых из Великобритании обнаружили новую опасность гипертонии. Дело в том, что повышенное давление негативно влияет на работу головного мозга и может вызвать слабоумие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Медики из Университетского колледжа Лондона заявили, что за несколько лет гипертония может значительно разрушить мозг, что спровоцирует у людей среднего возраста развитие слабоумия. Результаты исследований коллег подтвердила и профессор Лаура Фиппс из Исследовательского института Альцгеймера в Великобритании.
Фиппс рассказала о связи между высоким кровяным давлением и риском развития деменции, подчеркивая средний возраст как особенно важный фактор для воздействия на здоровье мозга.
Читайте также: Названы десять симптомов, позволяющих распознать диабет
«Мы знаем, что болезни, которые вызывают деменцию, начинают развиваться в мозгу за многие годы до того, как симптомы начинают проявляться, поэтому средний возраст - это важное время для людей, чтобы снизить свое давление и не допустить слабоумие в будущем», - заявила Лаура Фиппс.
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