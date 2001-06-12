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Раздел: Медицина  
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Частое повышение артериального давления может вызывать слабоумие, - ученые

Частое повышение артериального давления может вызывать слабоумие, - ученые Повышенное давление негативно влияет на работу головного мозга.

Команда ученых из Великобритании обнаружили новую опасность гипертонии. Дело в том, что повышенное давление негативно влияет на работу головного мозга и может вызвать слабоумие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Медики из Университетского колледжа Лондона заявили, что за несколько лет гипертония может значительно разрушить мозг, что спровоцирует у людей среднего возраста развитие слабоумия. Результаты исследований коллег подтвердила и профессор Лаура Фиппс из Исследовательского института Альцгеймера в Великобритании.

Фиппс рассказала о связи между высоким кровяным давлением и риском развития деменции, подчеркивая средний возраст как особенно важный фактор для воздействия на здоровье мозга.

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«Мы знаем, что болезни, которые вызывают деменцию, начинают развиваться в мозгу за многие годы до того, как симптомы начинают проявляться, поэтому средний возраст - это важное время для людей, чтобы снизить свое давление и не допустить слабоумие в будущем», - заявила Лаура Фиппс.
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 Теги: гипертония, мозг

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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