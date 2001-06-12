Раздел: Медицина
Диетологи рассказали, с чем не нужно сочетать яичницу на завтрак
Яичница с колбасой или беконом по утрам может навредить здоровью.
Долгое время утверждалось, что яичница является отличным источником белка, который заряжает организм человека энергией на весь день, и потому это наиболее подходящее блюдо для завтрака. Однако зарубежные диетологи выступили с предложением воздерживаться от ее употребления по утрам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На самом деле ученые ничего не имеют против употребления куриных яиц. Критические замечания исследователей относятся прежде всего к такому популярному блюду, как яичница с колбасой или беконом по утрам. От ее постоянного употребления научные специалисты настоятельно советуют отказаться.
Сотрудники Каролинского института в Стокгольме заявили о том, что даже незначительное количество жареного мяса в ежедневном завтраке повышает вероятность развития рака поджелудочной железы.
«Ежедневно употребляемые 50 граммов жареного красного мяса повышают риск развития рака поджелудочной железы на 19%. 100 граммов такого блюда (приблизительно столько весят два традиционных кусочка бекона к яичнице) увеличивают такой риск уже на 40%», — констатировали шведские ученые.
Специалисты апеллируют к данным, полученным специалистами медицинского центра при Гарвардском университете, которые анализировали связь между регулярным употреблением жареного бекона и риском инсульта. Они установили, что ежедневное употребление 360 граммов жареного мяса (бекона) повышают риск развития инсульта у мужчин на 28%, а у женщин – на 19% в сравнении с теми, кто употребляет 90 граммов и менее.
Медики рекомендуют употреблять на завтрак вареные куриные яйца или куриную грудку, не прибегая к жарке для приготовления блюд, — в особенности, если в них присутствуют бекон или колбаса. Кстати, особую пользу употребление яиц приносит женскому здоровью.
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Имеющиеся научные данные говорят о том, что женщины, которые едят шесть яиц в неделю, снижают риск развития у себя рака молочной железы на 44%.
Долгое время утверждалось, что яичница является отличным источником белка, который заряжает организм человека энергией на весь день, и потому это наиболее подходящее блюдо для завтрака. Однако зарубежные диетологи выступили с предложением воздерживаться от ее употребления по утрам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На самом деле ученые ничего не имеют против употребления куриных яиц. Критические замечания исследователей относятся прежде всего к такому популярному блюду, как яичница с колбасой или беконом по утрам. От ее постоянного употребления научные специалисты настоятельно советуют отказаться.
Сотрудники Каролинского института в Стокгольме заявили о том, что даже незначительное количество жареного мяса в ежедневном завтраке повышает вероятность развития рака поджелудочной железы.
«Ежедневно употребляемые 50 граммов жареного красного мяса повышают риск развития рака поджелудочной железы на 19%. 100 граммов такого блюда (приблизительно столько весят два традиционных кусочка бекона к яичнице) увеличивают такой риск уже на 40%», — констатировали шведские ученые.
Специалисты апеллируют к данным, полученным специалистами медицинского центра при Гарвардском университете, которые анализировали связь между регулярным употреблением жареного бекона и риском инсульта. Они установили, что ежедневное употребление 360 граммов жареного мяса (бекона) повышают риск развития инсульта у мужчин на 28%, а у женщин – на 19% в сравнении с теми, кто употребляет 90 граммов и менее.
Медики рекомендуют употреблять на завтрак вареные куриные яйца или куриную грудку, не прибегая к жарке для приготовления блюд, — в особенности, если в них присутствуют бекон или колбаса. Кстати, особую пользу употребление яиц приносит женскому здоровью.
Читайте также: Эти вещи помогут не потерять сознание на сильной жаре
Имеющиеся научные данные говорят о том, что женщины, которые едят шесть яиц в неделю, снижают риск развития у себя рака молочной железы на 44%.
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