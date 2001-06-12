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Раздел: Медицина  
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Медики дали советы тем, кто хочет забеременеть

Медики дали советы тем, кто хочет забеременетьЭти советы пригодятся будущим родителям.

В последнее время более популярным стало осознанное зачатие ребенка, когда в паре принимается решение стать родителями обоюдно. Конечно, случаи незапланированной беременности все еще фиксируются, но уже не так часто, как раньше.

Чтобы забеременеть, выносить без проблем и родить здорового малыша, будущие мама и папа должны как следует подготовиться к этому.

В первую очередь, медики рекомендуют пройти полное обследование организма, во время которого могут быть обнаружены нарушения в работе того или иного органа. Если здоровье в порядке, тогда можно приступать к планированию беременности.

Здоровый образ жизни

Это понятие включает в себя много разных аспектов, но главные из них - питание, физическая активность, полноценный отдых и сон, а также отказ от вредных привычек.

Плюс ко всему, обоим будущим родителям следует включить в свой рацион побольше витаминов, а особенно - А, В, С, D и Е, фолиевую кислоту, Омега-3, железо, кальций, магний и другие.

Возраст будущих родителей

На сегодняшний день все больше женщин и мужчин отказываются от продолжения рода до 30 лет, минимум. Они настроены на построение карьеры, заработка денег, обустройства жилплощади и получения других материальных благ, которые необходимы им для воспитания ребенка в будущем.

Но медики настаивают на том, чтобы будущие мамы не затягивали с этим, потому что, чем старше женщина, тем меньше у нее шансов забеременеть. К тому же, с возрастом появляются проблемы с вынашиванием ребенка и беременность переносится намного сложнее, чем в 20-25 лет.

У мужчин с возрастом снижается уровень тестостерона в организме, а это может стать причиной снижения потенции и, как следствие, бесплодия.

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К слову, если пара год готовится к зачатию ребенка и выполняет все рекомендации врачей, ведет активную половую жизнь, но беременность так и не наступает, тогда нужно обращаться к медикам за помощью, ведь в таком случае чаще всего ставится диагноз бесплодие.
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 Теги: зачатие, советы

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Сегодня, 11:22 » Автор: Валерия Янобекова
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