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Раздел: Медицина  
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Этот летний продукт может предотвратить болезни сердца

Этот летний продукт может предотвратить болезни сердцаСамое время полюбить крыжовник.

Особенно полезным для здоровья будет крыжовник из-за высокого содержания в нем витамина С. Также это растение способно предотвратить болезни сердца, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Употребление свежего крыжовника или нанесения пасты на корни волос также улучшает рост и цвет волос.

Это растение помогает уменьшить близорукость и катаракту из-за высокого содержания каротина.

Крыжовник лечит менструальные спазмы, поскольку в нем содержатся минералы и витамины.

Это растение обогащенное хромом, который может влиять на диабет. Это вещество усиливает действие бета-блокаторов, используемых для здоровья сердца, путем снижения в организме уровня плохого холестерина.

Порошок из индийского крыжовника усиливает сердечные мышцы и улучшает кровообращение. Хром может уменьшить вероятность развития атеросклероза или налета в сосудах и артериях, что в свою очередь снижает вероятность инсульта и сердечного приступа.

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Из-за своих антибактериальных и вяжущих свойств, крыжовник защищает организм от инфекций и улучшает иммунную реакцию. Витамин С, содержащийся в растении, увеличивает количество белых кровяных клеток в организме, которые являются основной линией защиты иммунной системы.
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 Теги: сердце, крыжовник

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Сегодня, 17:53 » Автор: Анна Мартынова
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