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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта

Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для ртаЖидкости для полоскания ротовой полости способны вызвать у людей кариес и даже сахарный диабет.

Такое заявление сделали британские стоматологи из Центра Fresh Breath в Лондоне под руководством ведущего стоматолога Фила Штеммера, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Они провели исследования, в результате которых выяснили, что химический состав жидкостей для полоскания рта нейтрализует действие зубной пасты.

При регулярном применении подобных ополаскивателей, которые фактически сводят к нулю защитный эффект паст, у человека неизбежно появится кариес,
– объяснил Фил Штеммер.

Наиболее эффективными средствами для защиты зубов от кариеса будут зубная паста, щетка и зубная нить. А вот от ополаскивателей для рта лучше отказываться – они лишь на некоторое время освежают дыхание.

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К слову, стоматологи из Гарвардского университета в США обнаружили связь между ополаскивателями для рта и появлением у человека диабета.

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 Теги: ополаскиватель для рта, зубы

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Сегодня, 02:39 » Автор: Татьяна Ларина
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