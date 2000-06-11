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Раздел: Медицина  
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Названа самая частая причина смерти в мире

Названа самая частая причина смерти в миреОт чего чаще всего умирают люди

По данным Всемирной организации здравоохранения, ишемическая болезнь сердца и инсульт являются самыми распространенными причинами смерти у людей, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Статистику опубликовала пресс-служба Организации Объединенных Наций в Twitter. По данным ВОЗ, также в топ-3 самых распространенных причин смертности в мире входят инфекции нижних дыхательных путей.

Далее в статистике расположились осложнения перинатального периода (он начинается с 22 недели беременности), хроническая обструктивная болезнь легких, диарейные заболевания и ВИЧ/СПИД.

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Замыкают топ-10 самых распространенных причин смерти туберкулез, онкологические заболевания трахеи, бронхов и легких и смерти в результате дорожно-транспортных происшествий.

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 Теги: смерть, инфаркт

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Сегодня, 06:22 » Автор: Татьяна Ларина
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