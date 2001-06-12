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Раздел: Медицина  
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Названы главные опасности, подстерегающие человека во время жары

Названы главные опасности, подстерегающие человека во время жарыДля многих людей летний зной - испытание.

В Украину уже пришло лето и по всей территории страны температура воздуха стремительно повышается с каждым днем. В связи с этим, медики решили напомнить, чего следует остерегаться в жару и как сохранить свое здоровье.

Понятно, даже абсолютно здоровому человеку сложно перенести жаркую погоду и это можно объяснить тем, что при высоком температурном режиме кровообращение замедляется из-за загустения крови. От этого ему тяжело дышать, выполнять какую-либо работу, двигаться и так далее.

Все, о чем человек мечтает в жару, ассоциируется с чем-то холодным - льдом, мороженым, снегом, водой. Но и здесь таится куча опасностей, ведь резкие перепады температур могут еще больше навредить здоровью.

Страдают жизненно важные органы

Сердце и сосуды. Здесь и так все ясно, жара провоцирует загустение крови, от чего не только нарушается кровоток, а еще и повышается риск тромбообразования, инсульта, инфаркта и других не менее серьезных заболеваний.

Почки. Купание в холодной воде, длительное пребывание в мокром купальнике, сидение на влажном песке или холодной земле - все это приводит к обострению хронических заболеваний почек, а также развитию инфекционных, например, простатита, пиелонефрита, цистита и других.

Горло и легкие. Кто не пил ледяной воды на пляже или просто в жару? Только некоторым удается избежать ангины и воспаления легких, а некоторые отплачивают за этот поступок сполна. Нельзя пить или есть что-то очень холодное, а особенно, когда температура воздуха выше 35 градусов по Цельсию.

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Желудок и кишечник. А знали ли вы, что большое количество воды, употребляемое в жаркую погоду, разбавляет желудочный сок и тем самым провоцирует проникновение патогенных бактерий в организм человека? Именно так, потому и увеличивается число пищевых отравлений в летний период.
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 Теги: жара, опасность, здоровье

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Сегодня, 11:43 » Автор: Валерия Янобекова
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