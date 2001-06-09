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Раздел: Медицина  
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Как отбелить зубы в домашних условиях

Как отбелить зубы в домашних условияхПростые способы отбеливания зубов самостоятельно и недорого

Даже профессиональные специалисты из области стоматологии соглашаются с тем, что сделать зубы несколько светлее (на один-два тона) можно и с помощью подручных средств, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Какие простые способы отбеливания зубов могут быть доступными для использования в быту?

Сода. Является природным отбеливателем. Соду можно использовать не более двух раз в неделю (при тонкой эмали будет достаточно одного раза), поскольку вещество оказывает абразивный эффект. Пожалуй, это самый простой способ добиться реального, видимого отбеливания.

Соль. Полоскания солью очень полезны для ротовой полости – это достойная замена производственным антибактериальным ополаскивателям. Специалисты советуют ополаскивать рот после еды раствором соли (половина чайной ложки на стакан воды). Кроме того, солью можно чистить зубы в сочетании с содой.

Сыр. Научно доказано, что употребление твердого сыра, обладающего особой структурой, помогает убрать налет.

Кокосовое масло. Рекомендацией ополаскивать рот водой с добавлением кокосового масла поделились эксперты из Ассоциации стоматологов Великобритании. По словам врачей это очищает ротовую полость от вредных бактерий, а также помогает защитить эмаль от окрашивания, например, при употреблении вина, соков.

Яблоки и клубника. Зеленые яблоки и клубника содержат кислоту, снимающую налет и придающую зубам блеск.

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В дополнение тем, кому важно иметь белоснежную улыбку, стоматологи посоветовали не курить, а также контролировать потребление красного вина, чая и кофе.
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 Теги: зубы, здоровье

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Сегодня, 19:23 » Автор: Татьяна Ларина
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