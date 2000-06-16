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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, при каких болезнях полезны кабачки

Врачи рассказали, при каких болезнях полезны кабачки Кабачки называют кладезем минералов, витаминов и иных полезных веществ.

Кроме того, благодаря этому овощу можно распрощаться с несколькими лишними килограммами веса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

К самым полезным свойствам кабачка относят его умение нормализовать водный баланс в организме. Он выведет лишнюю соль и является прекрасным мочегонным средством.

Кабачок применяют с большим успехом в диетическом питании, при болезнях желудочно-кишечного тракта. Чаще всего его тушат и используют в пудингах.

Кроме того, после его употребления практически не бывает аллергических реакций.

Если регулярно пить сырой сок из кабачка, то успокоится нервная система и улучшится работа кишечника. Но употребление этого овоща в больших количествах не рекомендуется при мочекаменной болезни.

Отметим, что кабачок — отличный антиоксидант. Для этого потребуется минимальная термическая обработка: легкое тушение либо 10 минут в духовке.

Мякоть овоща омолаживает и отбеливает кожу.

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Маску для волос можно сделать из натертого кабачка с добавлением нескольких капель эфирного либо оливкового масла. Она прекрасно поддержит цвет волос.
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 Теги: кабачки, польза

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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