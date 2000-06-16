Раздел: Медицина
Врачи рассказали, при каких болезнях полезны кабачки
Кабачки называют кладезем минералов, витаминов и иных полезных веществ.
Кроме того, благодаря этому овощу можно распрощаться с несколькими лишними килограммами веса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
К самым полезным свойствам кабачка относят его умение нормализовать водный баланс в организме. Он выведет лишнюю соль и является прекрасным мочегонным средством.
Кабачок применяют с большим успехом в диетическом питании, при болезнях желудочно-кишечного тракта. Чаще всего его тушат и используют в пудингах.
Кроме того, после его употребления практически не бывает аллергических реакций.
Если регулярно пить сырой сок из кабачка, то успокоится нервная система и улучшится работа кишечника. Но употребление этого овоща в больших количествах не рекомендуется при мочекаменной болезни.
Отметим, что кабачок — отличный антиоксидант. Для этого потребуется минимальная термическая обработка: легкое тушение либо 10 минут в духовке.
Мякоть овоща омолаживает и отбеливает кожу.
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Маску для волос можно сделать из натертого кабачка с добавлением нескольких капель эфирного либо оливкового масла. Она прекрасно поддержит цвет волос.
Кроме того, благодаря этому овощу можно распрощаться с несколькими лишними килограммами веса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
К самым полезным свойствам кабачка относят его умение нормализовать водный баланс в организме. Он выведет лишнюю соль и является прекрасным мочегонным средством.
Кабачок применяют с большим успехом в диетическом питании, при болезнях желудочно-кишечного тракта. Чаще всего его тушат и используют в пудингах.
Кроме того, после его употребления практически не бывает аллергических реакций.
Если регулярно пить сырой сок из кабачка, то успокоится нервная система и улучшится работа кишечника. Но употребление этого овоща в больших количествах не рекомендуется при мочекаменной болезни.
Отметим, что кабачок — отличный антиоксидант. Для этого потребуется минимальная термическая обработка: легкое тушение либо 10 минут в духовке.
Мякоть овоща омолаживает и отбеливает кожу.
Читайте также: Диетологи рассказали, как получить больше пользы от продуктов
Маску для волос можно сделать из натертого кабачка с добавлением нескольких капель эфирного либо оливкового масла. Она прекрасно поддержит цвет волос.
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