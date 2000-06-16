Раздел: Медицина
Стало известно, какие продукты уменьшают зависимость от сладкого
Употребление этих продуктов поможет похудеть.
Диетологи предупреждают, что постоянно употребление сладостей формирует со временем стойкое привыкание к сахару, отказ от которого зачастую мучителен, что мешает побороть нездоровую привычку. Но процесс отвыкания можно значительно упростить за счет употребления некоторых продуктов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Включив в свой ежедневный рацион эти продукты, можно значительно уменьшить свою тягу к сладкому, заявили медработники. Одни из самых эффективных в этом отношении — орехи. По словам экспертов, если употреблять каждый день горсть миндаля, сладкого будет хотеться в меньше степени.
Также полезно для купирования тяги к десертам кокосовое масло. Съев две столовые ложки кокосового масла, можно удовлетворить свою потребность в сладком, отметили диетологи.
Чтобы не злоупотреблять калорийной выпечкой и тортиками из магазинов, зачастую содержащими в себе не самые полезные для организма добавки, можно готовить картофель, запеченный с корицей.
Также медики посоветовали употреблять качественный темный шоколад с высоким процентом какао и свежую очищенную морковь – это поможет не чувствовать себя обделенным сладостями.
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Вместо газировки эксперты считают полезным пить напиток на основе ферментированного чайного гриба (но в нем не должно содержаться много сахара.
Диетологи предупреждают, что постоянно употребление сладостей формирует со временем стойкое привыкание к сахару, отказ от которого зачастую мучителен, что мешает побороть нездоровую привычку. Но процесс отвыкания можно значительно упростить за счет употребления некоторых продуктов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Включив в свой ежедневный рацион эти продукты, можно значительно уменьшить свою тягу к сладкому, заявили медработники. Одни из самых эффективных в этом отношении — орехи. По словам экспертов, если употреблять каждый день горсть миндаля, сладкого будет хотеться в меньше степени.
Также полезно для купирования тяги к десертам кокосовое масло. Съев две столовые ложки кокосового масла, можно удовлетворить свою потребность в сладком, отметили диетологи.
Чтобы не злоупотреблять калорийной выпечкой и тортиками из магазинов, зачастую содержащими в себе не самые полезные для организма добавки, можно готовить картофель, запеченный с корицей.
Также медики посоветовали употреблять качественный темный шоколад с высоким процентом какао и свежую очищенную морковь – это поможет не чувствовать себя обделенным сладостями.
Читайте также: Врачи рассказали, при каких болезнях полезны кабачки
Вместо газировки эксперты считают полезным пить напиток на основе ферментированного чайного гриба (но в нем не должно содержаться много сахара.
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