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Раздел: Медицина  
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Стало известно, какие продукты уменьшают зависимость от сладкого

Стало известно, какие продукты уменьшают зависимость от сладкого Употребление этих продуктов поможет похудеть.

Диетологи предупреждают, что постоянно употребление сладостей формирует со временем стойкое привыкание к сахару, отказ от которого зачастую мучителен, что мешает побороть нездоровую привычку. Но процесс отвыкания можно значительно упростить за счет употребления некоторых продуктов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Включив в свой ежедневный рацион эти продукты, можно значительно уменьшить свою тягу к сладкому, заявили медработники. Одни из самых эффективных в этом отношении — орехи. По словам экспертов, если употреблять каждый день горсть миндаля, сладкого будет хотеться в меньше степени.

Также полезно для купирования тяги к десертам кокосовое масло. Съев две столовые ложки кокосового масла, можно удовлетворить свою потребность в сладком, отметили диетологи.

Чтобы не злоупотреблять калорийной выпечкой и тортиками из магазинов, зачастую содержащими в себе не самые полезные для организма добавки, можно готовить картофель, запеченный с корицей.

Также медики посоветовали употреблять качественный темный шоколад с высоким процентом какао и свежую очищенную морковь – это поможет не чувствовать себя обделенным сладостями.

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Вместо газировки эксперты считают полезным пить напиток на основе ферментированного чайного гриба (но в нем не должно содержаться много сахара.
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 Теги: продукты, зависимость, сладкое

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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