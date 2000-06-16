Стало известно, какие продукты уменьшают зависимость от сладкого

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Сахарная зависимость может привести к серьёзным последствиям.

Названы допустимые при отказе от сладкого продукты

Диетологи предупреждают, что постоянно употребление сластей формирует со временем стойкое привыкание к сахару, отказ от которого зачастую мучителен, что мешает побороть нездоровую привычку.