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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали об опасных бактериях, живущих на кухонных полотенцах

Ученые рассказали об опасных бактериях, живущих на кухонных полотенцах Полотенца могут стать причиной отравления.

Ученые Университета Маврикия выяснили, что многократное использование кухонных полотенец способствуют росту патогенных микроорганизмов на них, что может привести к пищевому отравлению, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

В ходе исследования были изучены 100 полотенец, которые использовались в течение месяца. Ученые собрали образцы бактерий, культивировали их и идентифицировали согласно стандартным биохимическим методам. Также была определена бактериальная нагрузка — количество бактерий, присутствующих на анализируемой поверхности.

На 49% полотенец наблюдался рост бактерий, который прямо зависел от числа детей и других членов семьи, живущих в доме. Среди патогенной микрофлоры были обнаружены колиморфные бактерии (36,7%), энтерококки (36,7%) и золотистый стафилококк (14,3%).

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Колимофные бактерии (бактерии группы кишечной палочки, БГКП) чаще встречались на влажных и многоразовых полотенцах. Употребление мясных продуктов в доме также способствовало росту БГКП и золотистого стафилококка. Эти потенциально патогенные микроорганизмы могут попадать на пищу и вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта.
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 Теги: полотенца, бактерии

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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