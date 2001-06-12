Эти напитки лучше всего подходят для очистки организма и похудения

Подборка простых рецептов летних напитков для детокса.



Мягко очистить организм от шлаков и токсинов, сбросить пару-тройку лишних килограмм за несколько недель помогут эффективные детокс-напитки, сообщает



Когда, как не летом, можно побаловать себя смузи, соками и лимонадами из свежих овощей, фруктов и ягод.



Летние детокс-напитки — это не только очень полезно, но и безумно вкусно.



Рецепты простых и вкусных детокс-напитков



1. Малиновый мохито



Малина может держать метаболизм на высоком уровне и тем самым сжигает жир. Для приготовления малинового мохито понадобится 0,5 л. отфильтрованной воды, 2 чашки льда, 1 чашка малины, немного мяты. Налей воду в кувшин, добавь ягоды, мяту, лед. Оставь напиток на 1—4 часа в холодильнике.



2. Фильтрованная вода с витаминами



Супер детокс напиток для лета – освежит, поможет похудеть и придаст энергии. Тебе понадобится стакан клубники, 2 чашки мякоти арбуза, пару веточек свежего розмарина, фильтрованная вода. Просто перемешай клубнику и розмарин в миске, затем соедини её с кубиками арбуза. Переложи в кувшин. Залей фильтрованной водой, перемешай и дай настояться напитку в холодильнике два часа.



3. Огуречный сок



Огуречный сок низкокалорийный и жутко полезный. Просто воспользуйся соковыжималкой для приготовления такого сока. Не добавляй в него воду и соль. Огуречный сок поможет очистить организм от ядов, омолодит и оздоровит его.



4. Черничный коктейль



Черника является идеальным диетическим продуктом. Она способна противодействовать старению и даже омолаживать организм. Для приготовления детокс-напитка понадобится 0,5 чашки свежего лимонного сока, немного тростникового сахара, 1 чашка свежей черники, 1 чашка горячей воды, 0,5 л газировки, лед.

Смешай в блендере лимонный сок, сахар, чернику и горячую воду до тех пор, пока ягоды и сахар не образуют единую массу. Добавь холодную воду. Дай остыть напитку в течение часа. Подавать со льдом.



5. Смузи из зеленых овощей



Смузи из зеленых овощей (зеленые салаты, огурец, сельдерей, шпинат, укроп, петрушка) выводят из организма токсины и лишнюю жидкость, защищают печень от пестицидов и тяжелых металлов. В зеленом смузи не должно плавать кусочков зелени. Для его приготовления воспользуйся мощным блендером, или просто готовь овощное смузи дольше, чем фруктовое или ягодное. Идеально выпивать «зеленый» фреш перед антицеллюлитным массажем. Тогда эффект процедуры будет намного сильнее.



6. Ягоды и базилик



Любые ягоды содержат богатейший комплекс витаминов, большинство из них – антиоксиданты. Для приготовления напитка понадобиться стакан сезонных ягод и 2-3 веточки базилика. Ягоды помыть, положить в графин, добавить базилик. Залить 1-1,5 литрами воды или минералки. Оставить при комнатной температуре на полчаса. Затем можно употреблять.



7. Апельсин и черника



Возьми половинку апельсина и пол стакана черники. Апельсин и чернику вымыть. Апельсин нарезать кружками и положить в графин, добавить чернику. Залить 1-1,5 литрами воды или минералки. Через полчаса можно употреблять.



8. Огурец, лимон и мята



Для приготовления такого напитка понадобится 2 огурца, половинка лимона, 2-3 веточки мяты. Огурец и лимон нарезать кружочками. Положить в графин, добавить мяты и залить 1-1,5 литрами воды или минералки. Оставить при комнатной температуре на полчаса.



9. Детокс-напиток из клубники, киви и огурца



Клубника содержит витамин С и фолиевую кислоту, укрепляет иммунную систему и стенки сосудов. Эту ягоду обязательно стоит использовать для летнего детокса. При приготовлении клубничного детокс-напитка возьми 0, 5 стакана клубники, один киви, и один огурец. Клубнику помыть, можно положить целиком или разрезать пополам. Киви и огурец также помыть и нарезать кольцами. Все положить в графин, залить 1-1,5 литрами воды или минералки. Оставить при комнатной температуре на полчаса.



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Такие детокс-напитки можно брать с собой всюду. Они и уталят жажду, и прекрасно насытят, и защитят организм от кишечных инфекций. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Мягко очистить организм от шлаков и токсинов, сбросить пару-тройку лишних килограмм за несколько недель помогут эффективные детокс-напитки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style Когда, как не летом, можно побаловать себя смузи, соками и лимонадами из свежих овощей, фруктов и ягод.Летние детокс-напитки — это не только очень полезно, но и безумно вкусно.Рецепты простых и вкусных детокс-напитков1. Малиновый мохитоМалина может держать метаболизм на высоком уровне и тем самым сжигает жир. Для приготовления малинового мохито понадобится 0,5 л. отфильтрованной воды, 2 чашки льда, 1 чашка малины, немного мяты. Налей воду в кувшин, добавь ягоды, мяту, лед. Оставь напиток на 1—4 часа в холодильнике.2. Фильтрованная вода с витаминамиСупер детокс напиток для лета – освежит, поможет похудеть и придаст энергии. Тебе понадобится стакан клубники, 2 чашки мякоти арбуза, пару веточек свежего розмарина, фильтрованная вода. Просто перемешай клубнику и розмарин в миске, затем соедини её с кубиками арбуза. Переложи в кувшин. Залей фильтрованной водой, перемешай и дай настояться напитку в холодильнике два часа.3. Огуречный сокОгуречный сок низкокалорийный и жутко полезный. Просто воспользуйся соковыжималкой для приготовления такого сока. Не добавляй в него воду и соль. Огуречный сок поможет очистить организм от ядов, омолодит и оздоровит его.4. Черничный коктейльЧерника является идеальным диетическим продуктом. Она способна противодействовать старению и даже омолаживать организм. Для приготовления детокс-напитка понадобится 0,5 чашки свежего лимонного сока, немного тростникового сахара, 1 чашка свежей черники, 1 чашка горячей воды, 0,5 л газировки, лед.Смешай в блендере лимонный сок, сахар, чернику и горячую воду до тех пор, пока ягоды и сахар не образуют единую массу. Добавь холодную воду. Дай остыть напитку в течение часа. Подавать со льдом.5. Смузи из зеленых овощейСмузи из зеленых овощей (зеленые салаты, огурец, сельдерей, шпинат, укроп, петрушка) выводят из организма токсины и лишнюю жидкость, защищают печень от пестицидов и тяжелых металлов. В зеленом смузи не должно плавать кусочков зелени. Для его приготовления воспользуйся мощным блендером, или просто готовь овощное смузи дольше, чем фруктовое или ягодное. Идеально выпивать «зеленый» фреш перед антицеллюлитным массажем. Тогда эффект процедуры будет намного сильнее.6. Ягоды и базиликЛюбые ягоды содержат богатейший комплекс витаминов, большинство из них – антиоксиданты. Для приготовления напитка понадобиться стакан сезонных ягод и 2-3 веточки базилика. Ягоды помыть, положить в графин, добавить базилик. Залить 1-1,5 литрами воды или минералки. Оставить при комнатной температуре на полчаса. Затем можно употреблять.7. Апельсин и черникаВозьми половинку апельсина и пол стакана черники. Апельсин и чернику вымыть. Апельсин нарезать кружками и положить в графин, добавить чернику. Залить 1-1,5 литрами воды или минералки. Через полчаса можно употреблять.8. Огурец, лимон и мятаДля приготовления такого напитка понадобится 2 огурца, половинка лимона, 2-3 веточки мяты. Огурец и лимон нарезать кружочками. Положить в графин, добавить мяты и залить 1-1,5 литрами воды или минералки. Оставить при комнатной температуре на полчаса.9. Детокс-напиток из клубники, киви и огурцаКлубника содержит витамин С и фолиевую кислоту, укрепляет иммунную систему и стенки сосудов. Эту ягоду обязательно стоит использовать для летнего детокса. При приготовлении клубничного детокс-напитка возьми 0, 5 стакана клубники, один киви, и один огурец. Клубнику помыть, можно положить целиком или разрезать пополам. Киви и огурец также помыть и нарезать кольцами. Все положить в графин, залить 1-1,5 литрами воды или минералки. Оставить при комнатной температуре на полчаса.Такие детокс-напитки можно брать с собой всюду. Они и уталят жажду, и прекрасно насытят, и защитят организм от кишечных инфекций.



