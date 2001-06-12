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Раздел: Медицина  
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Названа возможная причина зависимости от вредной пищи

Названа возможная причина зависимости от вредной пищиУченые выяснили, почему возникает зависимость от вредной пищи

Пища с большим количеством жиров и углеводов запускает систему вознаграждения мозга и поэтому люди становятся зависимыми от не слишком полезных блюд, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Такой вывод сделали ученые Йельского университета.

Для исследования ученые демонстрировали испытуемым фото с разнообразной едой.

Как показали результаты, созерцание фото пищу с высоким содержанием жиров, сахара и углеводов существенно влияло на центр вознаграждения мозга намного. Они задействовали больше нейронов, чем любое другое фото пищи.

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Ученые предполагают, что подобная реакция связана с тем, что вредная еда появилась относительно недавно. Из-за этого люди пока не научились спокойно реагировать на нее.

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 Теги: вредная еда, привычки

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Сегодня, 10:12 » Автор: Татьяна Ларина
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