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Раздел: Медицина  
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Стоматологи рассказали всю правду о зубах мудрости

Стоматологи рассказали всю правду о зубах мудростиНужно ли удалять зубы мудрости

Проблемы с зубами мудрости могут провоцировать сильную боль. И процедура удаления бывает очень длинной и сложной, ведь восстановление растягивается от нескольких дней до нескольких недель, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Бывают случаи, когда стоматологи рекомендуют пациентам воздержаться от удаления зуба мудрости, передает "Страна здоровья".

Тогда они предлагают как вариант – тщательное полоскание ротовой полости с пищевой содой.

Но часто зуб мудрости может вырасти под углом, или больные зубы мудрости блокируют другие зубы или же наоборот – в таком случае врачи рекомендуют удалить такой зуб.

Зубы мудрости могут вызвать немало "сюрпризов": отеки челюсти, кровотечения, покраснение десен и неприятный запаха изо рта и даже внезапную головную боль.

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Поэтому если чувствуете боль и дискомфорт в ротовой полости – не откладывайте посещение хирурга-стоматолога.

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 Теги: зубы, стоматологи

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Сегодня, 13:33 » Автор: Татьяна Ларина
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