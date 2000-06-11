Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Медики рассказали, что могут означать внезапные приступы тошноты

Медики рассказали, что могут означать внезапные приступы тошноты

Похожие новости по теме

Медики рассказали, что может вызвать тошноту кроме отравления Почему может тошнить – медики назвали несколько довольно неожиданных причин такого состояния.

Действенные методы избавления от тошноты Существуют проверенные народные методы борьбы с тошнотой.