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Британцы признали активированный уголь опасным для здоровья

Британцы признали активированный уголь опасным для здоровья Названы четыре основных причины опасности популярного сорбента.

Употребление активированного угля является вредным для здоровья, как утверждают британские эксперты. Они привели четыре причины в пользу того, чтобы отказаться от этой привычки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA.

Активированный уголь в последнее время стал одним из трендов модного образа жизни. Некоторые шеф-повара используют это преимущественно лекарственное средство для того, чтобы придавать продуктам питания и напиткам изысканный черный цвет. Ну а многие знаменитости активно побуждают своих поклонников принимать активированный уголь в целях укрепления здоровья.

Утверждается, что этот ингредиент обладает способностями к детоксикации, но насколько он безопасен? Считается, что активированный уголь помогает решать проблемы с пищеварением и бороться с вздутием, он улучшает состояние кожи, а его добавление в зубные пасты даже помогает в отбеливание зубов. Однако известный диетолог из Королевского колледжа Лондона София Медлин назвала четыре причины для того, чтобы не употреблять активированный уголь.

Во-первых, этот ингредиент связывается абсолютно со всеми элементами питания, включая витамины, минералы и антиоксиданты. Именно из-за этого они просто не абсорбируются организмом, поскольку уголь, что называется, приклеивается к ним и уносит прочь.

Во-вторых, активированный уголь может связываться и с некоторыми лекарствами, включая антидепрессанты и противовоспалительные средства, из-за чего они теряют эффективность. У ряда людей это может привести к очень серьезным последствиям для здоровья. При этом в инструкции к активированному углю ни о чём подобном, естественно, не сообщается.

В-третьих, активированный уголь будет связываться с любыми частицами в желудке или кишечнике человека только в момент его приёма. Он работает за счёт вступления в физический контакт с содержимым кишечника. Если кто-то пытается с его помощью провести детоксикацию от алкоголя или несвежей пищи, которую он ел прошлым вечером, то никакого эффекта достигнуть не получится, поскольку все плохие элементы уже давно абсорбировались кровотоком.

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Наконец, в-четвертых, активированный уголь замедляет работу кишечника, что может спровоцировать тошноту и запор.
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 Теги: активированный уголь, исследование

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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