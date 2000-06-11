Раздел: Медицина
Британцы признали активированный уголь опасным для здоровья
Названы четыре основных причины опасности популярного сорбента.
Употребление активированного угля является вредным для здоровья, как утверждают британские эксперты. Они привели четыре причины в пользу того, чтобы отказаться от этой привычки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA.
Активированный уголь в последнее время стал одним из трендов модного образа жизни. Некоторые шеф-повара используют это преимущественно лекарственное средство для того, чтобы придавать продуктам питания и напиткам изысканный черный цвет. Ну а многие знаменитости активно побуждают своих поклонников принимать активированный уголь в целях укрепления здоровья.
Утверждается, что этот ингредиент обладает способностями к детоксикации, но насколько он безопасен? Считается, что активированный уголь помогает решать проблемы с пищеварением и бороться с вздутием, он улучшает состояние кожи, а его добавление в зубные пасты даже помогает в отбеливание зубов. Однако известный диетолог из Королевского колледжа Лондона София Медлин назвала четыре причины для того, чтобы не употреблять активированный уголь.
Во-первых, этот ингредиент связывается абсолютно со всеми элементами питания, включая витамины, минералы и антиоксиданты. Именно из-за этого они просто не абсорбируются организмом, поскольку уголь, что называется, приклеивается к ним и уносит прочь.
Во-вторых, активированный уголь может связываться и с некоторыми лекарствами, включая антидепрессанты и противовоспалительные средства, из-за чего они теряют эффективность. У ряда людей это может привести к очень серьезным последствиям для здоровья. При этом в инструкции к активированному углю ни о чём подобном, естественно, не сообщается.
В-третьих, активированный уголь будет связываться с любыми частицами в желудке или кишечнике человека только в момент его приёма. Он работает за счёт вступления в физический контакт с содержимым кишечника. Если кто-то пытается с его помощью провести детоксикацию от алкоголя или несвежей пищи, которую он ел прошлым вечером, то никакого эффекта достигнуть не получится, поскольку все плохие элементы уже давно абсорбировались кровотоком.
Читайте также: Легкий способ бросить храпеть: озвучены главные советы
Наконец, в-четвертых, активированный уголь замедляет работу кишечника, что может спровоцировать тошноту и запор.
Употребление активированного угля является вредным для здоровья, как утверждают британские эксперты. Они привели четыре причины в пользу того, чтобы отказаться от этой привычки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA.
Активированный уголь в последнее время стал одним из трендов модного образа жизни. Некоторые шеф-повара используют это преимущественно лекарственное средство для того, чтобы придавать продуктам питания и напиткам изысканный черный цвет. Ну а многие знаменитости активно побуждают своих поклонников принимать активированный уголь в целях укрепления здоровья.
Утверждается, что этот ингредиент обладает способностями к детоксикации, но насколько он безопасен? Считается, что активированный уголь помогает решать проблемы с пищеварением и бороться с вздутием, он улучшает состояние кожи, а его добавление в зубные пасты даже помогает в отбеливание зубов. Однако известный диетолог из Королевского колледжа Лондона София Медлин назвала четыре причины для того, чтобы не употреблять активированный уголь.
Во-первых, этот ингредиент связывается абсолютно со всеми элементами питания, включая витамины, минералы и антиоксиданты. Именно из-за этого они просто не абсорбируются организмом, поскольку уголь, что называется, приклеивается к ним и уносит прочь.
Во-вторых, активированный уголь может связываться и с некоторыми лекарствами, включая антидепрессанты и противовоспалительные средства, из-за чего они теряют эффективность. У ряда людей это может привести к очень серьезным последствиям для здоровья. При этом в инструкции к активированному углю ни о чём подобном, естественно, не сообщается.
В-третьих, активированный уголь будет связываться с любыми частицами в желудке или кишечнике человека только в момент его приёма. Он работает за счёт вступления в физический контакт с содержимым кишечника. Если кто-то пытается с его помощью провести детоксикацию от алкоголя или несвежей пищи, которую он ел прошлым вечером, то никакого эффекта достигнуть не получится, поскольку все плохие элементы уже давно абсорбировались кровотоком.
Читайте также: Легкий способ бросить храпеть: озвучены главные советы
Наконец, в-четвертых, активированный уголь замедляет работу кишечника, что может спровоцировать тошноту и запор.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
297
0
Также советуем посмотреть
- Мальчик жестко подшутил над мамой
- Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка: курьезное видео
- Уважительная причина: школьник вызвал службу спасения из-за невкусного обеда
- Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
- В Сети смеются над необычной дорожной разметкой в России
- Синоптики предупредили о циклоне, надвигающемся на Украину
- Свежая порция приколов и смешных картинок
- Незабываемый день: уморительные свадебные приколы
- Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
- "Только бы дожить!": Сеть рассмешила карикатура о жизни в России
- "На фоне вождя": в Сети высмеяли туристическое фото из Крыма
- Англичанка хотела выкинуть хлам, который оказался антиквариатом
- Поляки не хотят отдыхать в оккупированном Крыму – консул
- Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой Сети
- Забавные снимки, сделанные на отдыхе
- На Донбассе военные отбили очередные атаки боевиков
- Как гопники: на улице австралийского города подрались кенгуру
- Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
- ООС отбили атаку боевиков
- Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
- Улыбаемся: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- Прикольные фотки авто, владельцы которых «переборщили» с тюнингом
- Уморительные фотки людей, точно знающих, что такое наглость
- Смешные ситуации, знакомые почти всем девушкам
- Новая стрижка сделала собаку звездой Сети
- Спорт тепер частина пропагандистської машини
- Активист устроил «стриптиз» перед Тимошенко
- О диктаторах-людоедах
- Дело Бабченко: задержан еще один фигурант
- Парень потратил состояние, чтобы стать «пришельцем»
Оставьте свой комментарий