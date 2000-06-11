Названы основные причины появления и способы профилактики камней в почках

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Мочекаменная болезнь — это формирование камней, преимущественно, в почках, в следствие неправильного обмена веществ. Камень состоит на какой-то процент из мочи, поэтому нужно специальными методами предостеречь свой организм от накапливания мочи в почках. Камни могут образоваться из-за сгустившейся кислоты, выделяемой мочой, а