Раздел: Медицина
Стало известно о необычном влиянии витамина D на женщин
Этот витамин делает женщин сильнее.
Результаты нового исследования гласят, что дамы с низким содержанием витамина D в более, чем половине случаев самые слабые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Высокая концентрация его в крови улучшает мышцы. На мужчин витамин D таким образом не действует. Ведущий автор исследования, Рада Фарис Аль-Джади из Университета Южной Дании, отметила, что тело женщины становится сильнее, если количество превышает 50 нмоль/л. Это означает отсутствие внутриутробного эффекта точного определения мышечной силы.
По какой причине витамин D так действует на женщин, специалисты пока понять не могут. Предполагается только, что фактор роста может лучше действовать в теле дамы.
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Именно на него указанный витамин влияет сильнее всего. Ранее стало известно, что увеличение количества витамина D уменьшает риск возникновения рака прямой кишки.
Результаты нового исследования гласят, что дамы с низким содержанием витамина D в более, чем половине случаев самые слабые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Высокая концентрация его в крови улучшает мышцы. На мужчин витамин D таким образом не действует. Ведущий автор исследования, Рада Фарис Аль-Джади из Университета Южной Дании, отметила, что тело женщины становится сильнее, если количество превышает 50 нмоль/л. Это означает отсутствие внутриутробного эффекта точного определения мышечной силы.
По какой причине витамин D так действует на женщин, специалисты пока понять не могут. Предполагается только, что фактор роста может лучше действовать в теле дамы.
Читайте также: Названы основные причины появления и способы профилактики камней в почках
Именно на него указанный витамин влияет сильнее всего. Ранее стало известно, что увеличение количества витамина D уменьшает риск возникновения рака прямой кишки.
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