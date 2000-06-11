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Раздел: Медицина  
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Стало известно о необычном влиянии витамина D на женщин

Стало известно о необычном влиянии витамина D на женщин Этот витамин делает женщин сильнее.

Результаты нового исследования гласят, что дамы с низким содержанием витамина D в более, чем половине случаев самые слабые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Высокая концентрация его в крови улучшает мышцы. На мужчин витамин D таким образом не действует. Ведущий автор исследования, Рада Фарис Аль-Джади из Университета Южной Дании, отметила, что тело женщины становится сильнее, если количество превышает 50 нмоль/л. Это означает отсутствие внутриутробного эффекта точного определения мышечной силы.

По какой причине витамин D так действует на женщин, специалисты пока понять не могут. Предполагается только, что фактор роста может лучше действовать в теле дамы.

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Именно на него указанный витамин влияет сильнее всего. Ранее стало известно, что увеличение количества витамина D уменьшает риск возникновения рака прямой кишки.
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 Теги: витамин D, женщины, сила

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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