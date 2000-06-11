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Раздел: Медицина  
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Эти привычки приводят к набору лишнего веса

Эти привычки приводят к набору лишнего весаОт них лучше избавиться.

Вы ведёте здоровый образ жизни, не едите на ночь, занимаетесь спортом, а вес всё равно увеличивается? Возможно, всё дело в неправильных привычках. Эксперты рассказали о самых вредных из них — привычках, из-за которых вы набираете лишние килограммы, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.

Вы едите слишком быстро

Задач, которые нужно решить, всё больше, а времени на обед всё меньше. Знакомо? Учёные из университета Окаяма (Япония) выяснили, что быстрые приёмы пищи приводят к набору веса и ожирению. Вашему желудку необходимо время, примерно 15—20 минут, чтобы сигнализировать мозгу о том, что он сыт. Если съесть обед за пять минут, сытости вы не почувствуете. Тщательно прожёвывайте пищу и не отвлекайтесь на гаджеты.

Вы пьёте мало воды

Жажду очень легко спутать с голодом. И порой вместе того, чтобы выпить воды, человек съедает очередную шоколадку. Английские учёные установили, что люди, которые выпивают два стакана воды до завтрака и пьют в течение дня не менее шести стаканов воды, потребляют на 20% меньше калорий. Приучайте себя пить воду.

Вы слишком социально активны

Не спорим, вечеринки, праздники и выходы в свет — это здорово. Но почти всегда мероприятия сопровождаются едой, причём не самой полезной. Чтобы не переедать, надо следить за своим питанием вне дома, уметь вовремя останавливаться и отказываться от ещё одного сэндвича и ещё одного бокала вина.

Вы много сидите

Большинство людей в крупных городах проводят свои рабочие будни, сидя на стуле перед компьютером. Это значит, что они почти не двигаются и не расходуют калории. Помимо ожирения, сидячий образ жизни может привести к хроническим заболеваниям и даже к ранней смерти. Какой выход? Если у вас сидячая работа, ходите в офис и из офиса пешком, поднимайтесь по лестницам и как можно больше двигайтесь в выходные.

Вы не высыпаетесь

Дефицит сна напрямую связан с набором веса. Австралийские учёные доказали, что из-за недосыпа в организме меняется гормональный фон и пропадают силы на тренировки. Нехватка сна часто принимается мозгом за голод — особенно это проявляется ночью, когда вместо того чтобы лечь в кровать, вы отправляетесь к холодильнику. В идеале необходимо спать восемь часов в сутки. Особенно опасен образ жизни, когда люди спят по четыре-пять часов в течение нескольких месяцев. Такой режим может привести не только к набору веса, но и навредить эмоциональному здоровью.

Вы не отдыхаете

Дедлайны, тренировки, встречи, пробки на дорогах — и вот вы на пороге нервного срыва. Вместо отдыха вы предпочитаете съесть банку мороженого и поработать ещё. Такой подход ведёт к незаметному набору лишнего веса. Типичная ситуация — однажды утром вы видите на весах прибавку в весе и не можете понять, откуда взялись лишние килограммы. Чтобы этого избежать, научитесь отдыхать, делегировать обязанности и обязательно выделять один или два дня в неделю качественному отдыху (в идеале — без гаджетов). Для релакс-дня подойдёт поход на массаж, спа и прогулка на природе.

Вы едите из больших тарелок

На большой тарелке даже приличная порция еды кажется маленькой — так воспринимает её наш мозг. Чтобы его обмануть, старайтесь есть из маленьких тарелок. Американские учёные провели эксперимент и выяснили, что мы съедаем на 30% больше мороженого, если кладём его в большую миску.

Вы едите перед телевизором

Пока мы смотрим телевизор, читаем новости или сёрфим в Интернете, наш мозг не замечает, что мы едим. Если содержимое тарелки уже съедено, а вы по-прежнему голодны, это как раз такой случай. Старайтесь есть в спокойной обстановке, исключив все отвлекающие факторы — так вам потребуется значительно меньше еды, чтобы наесться.

Вы пьёте калорийные напитки

Уже слышали знаменитую историю о том, что сладкие кофейные напитки в «Старбаксе» содержат около 800 калорий? Да-да, это половина дневной нормы калорий. Будьте осторожны с газировками и молочными коктейлями — эти напитки не насыщают, их можно выпить очень много и даже не заметить.

Вы едите мало белка

Белок отвечает за сытость и не содержит много калорий. Тарелка салата с кусочками индейки или курицы может оказаться сытнее тарелки макарон. Выбирайте нежирные источники белка — диетический творог, курицу, индейку, белые сорта рыбы, яичные белки.

Вы едите мало клетчатки

Клетчатка способствует слаженной работе желудочно-кишечного тракта, стимулируют все обменные процессы в организме, избавляет от холестерина и нормализует уровень инсулина в крови. Больше всего клетчатки содержится в сырых овощах, а в них, как правило, мало калорий.

Вы пользуетесь лифтом

Лестница — самый простой и доступный в мире тренажёр. Американские учёные выяснили, что мы тратим восемь калорий на каждые 20 шагов вверх по лестнице. Сжечь 100 калорий можно за 12 этажей — это примерно четыре подъёма по длинному эскалатору в метро. Подъёмы по лестницам не только сжигают калории, но и развивают выносливость и улучшают работу мозга.

У вас нет здоровых перекусов под рукой

Если голод всегда застаёт врасплох, носите с собой яблоко или несколько полезных батончиков из орехов и сухофруктов. Тогда вам не придётся перекусывать бутербродами из автоматов или пирожными.

Вы едите слишком много жиров

Без сомнений, жиры полезны, но в разумных количествах. Например, в одной столовой ложке оливкового масла содержится 120 калорий. Если вы боретесь с лишним весом, надо том числе следить за количеством потребляемых жиров.

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Вы ходите в магазин без списка

Отсутствие списка приводит к тому, что в корзине оказываются шоколадки, чипсы и газировка. Лучший вариант — продумать своё меню на неделю, составить примерный список необходимых продуктов и с ним пойти в магазин. Так вы исключите спонтанные покупки и обезопасите себя от вредных калорийных снеков.
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 Теги: привычки, лишний вес

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Сегодня, 11:04 » Автор: Анна Мартынова
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