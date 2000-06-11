Раздел: Медицина
Медики рассказали, как правильно лечить «косточку» на ногах
Это распространенная проблема.
Многие женщины страдают из-за деформации стопы. Избавиться от этого недуга на первых стадиях болезни можно с помощью народных рецептов и натуральных средств, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
А тежелые формы болезни убирают благодаря операции.
Косточка на ноге доставляет не только неудобства при ходьбе, не позволяет носить подходящую обувь, да и выглядит неэстетично.
Избавиться от этой проблемы без хирургического вмешательства можно, если носить удобную обувь.
Очень часто такая деформация передается по наследству. Если придерживаться хороших привычек – это тоже хороший путь, чтобы избежать болезни. Например, побольше ходить босиком. Это помогает укреплять суставы пальцев ног.
Следует обратить внимание на специальные упражнения для ног, а также важно выравнивать пальцы, накладывая повязки. Обратите внимание, что такие повязки следует делать очень часто.
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А те, у кого возникла эта «косточка», должны избегать особой активности, например, балет, танцы, гимнастика запрещены в таком случае.
Многие женщины страдают из-за деформации стопы. Избавиться от этого недуга на первых стадиях болезни можно с помощью народных рецептов и натуральных средств, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
А тежелые формы болезни убирают благодаря операции.
Косточка на ноге доставляет не только неудобства при ходьбе, не позволяет носить подходящую обувь, да и выглядит неэстетично.
Избавиться от этой проблемы без хирургического вмешательства можно, если носить удобную обувь.
Очень часто такая деформация передается по наследству. Если придерживаться хороших привычек – это тоже хороший путь, чтобы избежать болезни. Например, побольше ходить босиком. Это помогает укреплять суставы пальцев ног.
Следует обратить внимание на специальные упражнения для ног, а также важно выравнивать пальцы, накладывая повязки. Обратите внимание, что такие повязки следует делать очень часто.
Читайте также: Медики рассказали, как правильно худеть
А те, у кого возникла эта «косточка», должны избегать особой активности, например, балет, танцы, гимнастика запрещены в таком случае.
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