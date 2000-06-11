Медики рассказали, как правильно лечить «косточку» на ногах

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Теперь вы будете знать, какие меры профилактики нужно выполнять от выпирающих косточек и как их устранить, если они уже есть.