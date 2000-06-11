Раздел: Медицина
Названы продукты, которые нельзя есть людям с больной щитовидкой
Это распространенная проблема.
При гипотиреозе (как и многих других заболеваниях) требуется специальная диета, с полным или частичным исключением некоторых продуктов. Это заболевание подразумевает снижение активности щитовидной железы, которое сильно влияет на обмен веществ, что подразумевает строгие ограничения в плане питания.
Вот почему, если вам поставили диагноз гипотиреоз, важно как можно скорее проконсультироваться с диетологом. Эксперты рассказали, какие продукты нужно употреблять с осторожностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Что такое гипотиреоз?
Гипотиреоз, также называемый гипоактивной щитовидной железой, является заболеванием щитовидной железы, при котором нарушается выработка гормонов.
Поскольку гормоны щитовидной железы важны для метаболизма, здоровья сердечно-сосудистой системы и других жизненно важных процессов, их дефицит вызывает негативные реакции в организме.
Это состояние чаще встречается у женщин в возрасте от 60-лет, из-за их гормональных изменений. Однако, в общем, никто не защищен от этой проблемы, даже подростки.
Гипотиреоз и его симптомы
На начальных стадиях гипотиреоз обычно не имеет клинических проявлений, которые могли бы облегчить его диагностику. Однако, по мере прогрессии, он может вызывать:
Чувство усталости
Трудность удерживать внимание
Депрессия и раздражительность
Чувствительность к холоду
Сухая кожа и ослабление волос
Увеличение веса
Воспаление конечностей
Снижение частоты сердечных сокращений
Увеличение холестерина в крови
Боль в мышцах и чувство скованности
Нерегулярные менструации
Продукты, которые следует избегать при гипотиреозе
Так, к продуктам, не рекомендованным для пациентов при гипотиреозе, относятся те, что после усвоения в организме препятствуют нормальному производству гормонов щитовидной железы.
1. Зерновые, содержащие глютен
Потребление злаков с высоким содержанием клейковины (глютена) может помешать усвоению препаратов, замещающих тиреоидных гормонов.
Также этот белок часто идентифицируется иммунной системой как антиген, подлежащий атаке.
По этой причине, чтобы предотвратить осложнения и, попутно, способствовать нормальному функционированию щитовидной железы, лучше всего исключить из рациона эти продукты.
Этот список включает:
Продукты на основе пшеницы
Ячмень
Рожь
Полба
Камут
2. Брокколи
Брокколи и другие разновидности овощей семейства крестоцветных, в том числе, и капуста, содержат вещество, известное как зотроген, которое при усвоении препятствует поглощению йода.
При этом, последний является важным питательным веществом в производстве гормонов щитовидной железы. Поэтому важно обеспечить им организм.
Зотроген теряет активность при тепловой обработке овощей. Если вы хотите добавить брокколи в рацион, лучше всего готовить его, например, на пару.
3. Соя
Соя и все ее производные содержат изофлавоны, фитоэстроген, который влияет на работу щитовидной железы. Особенно, это характерно для пациентов с дефицитом йода.
Ее потребление следует избегать в любом виде, в особенности, в данных продуктах:
Соевое молоко
Тофу
Соевый соус
Соевый белок
4. Сахар
При гипотиреозе пациенты страдают от неконтролируемого уровня глюкозы. И если игнорировать эту ситуацию, может возникнуть резистентность к инсулину.
С другой стороны, помните, что нарушение метаболизма может привести к избыточному весу и диабету.
Следует исключать из рациона все виды пищи, содержащие сахар.
Не рекомендуется употреблять даже сахарозаменители, поскольку они тоже могут влиять на уровень глюкозы в крови.
5. Растительное масло
Некоторые растительные масла также могут спровоцировать проблемы с метаболизмом. Ведь их употребление блокирует работу гормонов щитовидной железы и уменьшает их влияние на клетки.
Чтобы избежать этого, даже если вам не поставлен диагноз заболевания щитовидной железы, рекомендуется использовать следующие масла:
Органическое кокосовое
Оливковое масло высшего качества
Подсолнечное
Масло авокадо
6. Сладкие фрукты
Хотя их умеренное потребление не несет большого риска, лучше избегать фруктов, богатых сахаром, для предотвращения осложнений при гипотиреозе.
Да, они легко усваиваются организмом, но сладкие фрукты могут повысить уровень глюкозы и вызвать проблемы с метаболизмом.
Итак, стоит с осторожностью есть следующие фрукты: персики, ананас, манго, клубника, яблоки, бананы.
7. Колбасные изделия
Богатые нитратами, нитратами и другими опасными химическими веществами, колбасы являются основным врагом здоровья щитовидной железы.
Их употребление может привести к гипотиреозу и, при наличии этой болезни, вызвать осложнения обмена веществ и сердечно-сосудистые заболевания.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Итак, у вас проблемы с щитовидной железой? Помните, что помимо ограниченного употребления этих продуктов, вы должны в целом улучшить свой образ жизни. Придерживайтесь сбалансированной диеты, учитывающей ваши потребности. Также избегайте сидячего образа жизни, алкоголя и табака.
При гипотиреозе (как и многих других заболеваниях) требуется специальная диета, с полным или частичным исключением некоторых продуктов. Это заболевание подразумевает снижение активности щитовидной железы, которое сильно влияет на обмен веществ, что подразумевает строгие ограничения в плане питания.
Вот почему, если вам поставили диагноз гипотиреоз, важно как можно скорее проконсультироваться с диетологом. Эксперты рассказали, какие продукты нужно употреблять с осторожностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Что такое гипотиреоз?
Гипотиреоз, также называемый гипоактивной щитовидной железой, является заболеванием щитовидной железы, при котором нарушается выработка гормонов.
Поскольку гормоны щитовидной железы важны для метаболизма, здоровья сердечно-сосудистой системы и других жизненно важных процессов, их дефицит вызывает негативные реакции в организме.
Это состояние чаще встречается у женщин в возрасте от 60-лет, из-за их гормональных изменений. Однако, в общем, никто не защищен от этой проблемы, даже подростки.
Гипотиреоз и его симптомы
На начальных стадиях гипотиреоз обычно не имеет клинических проявлений, которые могли бы облегчить его диагностику. Однако, по мере прогрессии, он может вызывать:
Чувство усталости
Трудность удерживать внимание
Депрессия и раздражительность
Чувствительность к холоду
Сухая кожа и ослабление волос
Увеличение веса
Воспаление конечностей
Снижение частоты сердечных сокращений
Увеличение холестерина в крови
Боль в мышцах и чувство скованности
Нерегулярные менструации
Продукты, которые следует избегать при гипотиреозе
Так, к продуктам, не рекомендованным для пациентов при гипотиреозе, относятся те, что после усвоения в организме препятствуют нормальному производству гормонов щитовидной железы.
1. Зерновые, содержащие глютен
Потребление злаков с высоким содержанием клейковины (глютена) может помешать усвоению препаратов, замещающих тиреоидных гормонов.
Также этот белок часто идентифицируется иммунной системой как антиген, подлежащий атаке.
По этой причине, чтобы предотвратить осложнения и, попутно, способствовать нормальному функционированию щитовидной железы, лучше всего исключить из рациона эти продукты.
Этот список включает:
Продукты на основе пшеницы
Ячмень
Рожь
Полба
Камут
2. Брокколи
Брокколи и другие разновидности овощей семейства крестоцветных, в том числе, и капуста, содержат вещество, известное как зотроген, которое при усвоении препятствует поглощению йода.
При этом, последний является важным питательным веществом в производстве гормонов щитовидной железы. Поэтому важно обеспечить им организм.
Зотроген теряет активность при тепловой обработке овощей. Если вы хотите добавить брокколи в рацион, лучше всего готовить его, например, на пару.
3. Соя
Соя и все ее производные содержат изофлавоны, фитоэстроген, который влияет на работу щитовидной железы. Особенно, это характерно для пациентов с дефицитом йода.
Ее потребление следует избегать в любом виде, в особенности, в данных продуктах:
Соевое молоко
Тофу
Соевый соус
Соевый белок
4. Сахар
При гипотиреозе пациенты страдают от неконтролируемого уровня глюкозы. И если игнорировать эту ситуацию, может возникнуть резистентность к инсулину.
С другой стороны, помните, что нарушение метаболизма может привести к избыточному весу и диабету.
Следует исключать из рациона все виды пищи, содержащие сахар.
Не рекомендуется употреблять даже сахарозаменители, поскольку они тоже могут влиять на уровень глюкозы в крови.
5. Растительное масло
Некоторые растительные масла также могут спровоцировать проблемы с метаболизмом. Ведь их употребление блокирует работу гормонов щитовидной железы и уменьшает их влияние на клетки.
Чтобы избежать этого, даже если вам не поставлен диагноз заболевания щитовидной железы, рекомендуется использовать следующие масла:
Органическое кокосовое
Оливковое масло высшего качества
Подсолнечное
Масло авокадо
6. Сладкие фрукты
Хотя их умеренное потребление не несет большого риска, лучше избегать фруктов, богатых сахаром, для предотвращения осложнений при гипотиреозе.
Да, они легко усваиваются организмом, но сладкие фрукты могут повысить уровень глюкозы и вызвать проблемы с метаболизмом.
Итак, стоит с осторожностью есть следующие фрукты: персики, ананас, манго, клубника, яблоки, бананы.
7. Колбасные изделия
Богатые нитратами, нитратами и другими опасными химическими веществами, колбасы являются основным врагом здоровья щитовидной железы.
Их употребление может привести к гипотиреозу и, при наличии этой болезни, вызвать осложнения обмена веществ и сердечно-сосудистые заболевания.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Итак, у вас проблемы с щитовидной железой? Помните, что помимо ограниченного употребления этих продуктов, вы должны в целом улучшить свой образ жизни. Придерживайтесь сбалансированной диеты, учитывающей ваши потребности. Также избегайте сидячего образа жизни, алкоголя и табака.
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