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Раздел: Медицина  
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Медики подсказали, как летом избежать пищевого отравления

Медики подсказали, как летом избежать пищевого отравленияСоблюдайте эти правила предосторожности.

Лето – период активных отпусков, путешествий и пикников, а еще, как ни обидно, большого количества пищевых отравлений, к которым больше всего склонны дети, но от которых не застрахованы и взрослые, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В теплый период значительно возрастает вероятность отравиться, так как из-за жары продукты портятся быстрее, чем обычно.

Поэтому врачи напомнили основные правила, которые помогут избежать проблем со здоровьем во время отдыха и после него.

В первую очередь специалисты советуют готовить самостоятельно. По их словам, не стоит скупать еду на рынке перед отъездом за город, а лучше сделать все самостоятельно. Это позволит быть уверенным в том, что во время готовки соблюдены все санитарные нормы.

Медики настаивают на том, что нужно обязательно мыть руки и свежие продукты. Они отмечают, что очень часто на рынках продавцы предлагают на месте попробовать их товар, чтобы убедиться в безупречном вкусе. Однако здесь каждого ждет определенная опасность. Ведь неизвестно, кто до этого трогал продукты, сколько на них бактерий и грязи, а ходя по рынку невозможно иметь чистые руки.

Во время отдыха нужно придерживаться правил, чтобы избежать отравления

Врачи призывают не брать с собой скоропортящиеся продукты – особенно это касается десертов с белковым кремом.

Для того, чтобы избежать отравления на отдыхе – надо употреблять пищу сразу после приготовления. По словам врачей, в летний жаркий день любое блюдо становится потенциально опасным для пищеварения, если сохраняется больше двух часов.

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Также, стоит помнить и о том, что свежие продукты нельзя нарезать на доске, где раньше нарезали мясо или рыбу. Так, бактерии из сырого мяса или рыбы проникают в доску, а потом переселяются в свежие овощи и попадают в организм человека, вызывая симптомы пищевого отравления.
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 Теги: отравление, лето

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Сегодня, 15:49 » Автор: Анна Мартынова
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