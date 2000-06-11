Раздел: Медицина
Медики подсказали, как летом избежать пищевого отравления
Соблюдайте эти правила предосторожности.
Лето – период активных отпусков, путешествий и пикников, а еще, как ни обидно, большого количества пищевых отравлений, к которым больше всего склонны дети, но от которых не застрахованы и взрослые, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В теплый период значительно возрастает вероятность отравиться, так как из-за жары продукты портятся быстрее, чем обычно.
Поэтому врачи напомнили основные правила, которые помогут избежать проблем со здоровьем во время отдыха и после него.
В первую очередь специалисты советуют готовить самостоятельно. По их словам, не стоит скупать еду на рынке перед отъездом за город, а лучше сделать все самостоятельно. Это позволит быть уверенным в том, что во время готовки соблюдены все санитарные нормы.
Медики настаивают на том, что нужно обязательно мыть руки и свежие продукты. Они отмечают, что очень часто на рынках продавцы предлагают на месте попробовать их товар, чтобы убедиться в безупречном вкусе. Однако здесь каждого ждет определенная опасность. Ведь неизвестно, кто до этого трогал продукты, сколько на них бактерий и грязи, а ходя по рынку невозможно иметь чистые руки.
Во время отдыха нужно придерживаться правил, чтобы избежать отравления
Врачи призывают не брать с собой скоропортящиеся продукты – особенно это касается десертов с белковым кремом.
Для того, чтобы избежать отравления на отдыхе – надо употреблять пищу сразу после приготовления. По словам врачей, в летний жаркий день любое блюдо становится потенциально опасным для пищеварения, если сохраняется больше двух часов.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Также, стоит помнить и о том, что свежие продукты нельзя нарезать на доске, где раньше нарезали мясо или рыбу. Так, бактерии из сырого мяса или рыбы проникают в доску, а потом переселяются в свежие овощи и попадают в организм человека, вызывая симптомы пищевого отравления.
Лето – период активных отпусков, путешествий и пикников, а еще, как ни обидно, большого количества пищевых отравлений, к которым больше всего склонны дети, но от которых не застрахованы и взрослые, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В теплый период значительно возрастает вероятность отравиться, так как из-за жары продукты портятся быстрее, чем обычно.
Поэтому врачи напомнили основные правила, которые помогут избежать проблем со здоровьем во время отдыха и после него.
В первую очередь специалисты советуют готовить самостоятельно. По их словам, не стоит скупать еду на рынке перед отъездом за город, а лучше сделать все самостоятельно. Это позволит быть уверенным в том, что во время готовки соблюдены все санитарные нормы.
Медики настаивают на том, что нужно обязательно мыть руки и свежие продукты. Они отмечают, что очень часто на рынках продавцы предлагают на месте попробовать их товар, чтобы убедиться в безупречном вкусе. Однако здесь каждого ждет определенная опасность. Ведь неизвестно, кто до этого трогал продукты, сколько на них бактерий и грязи, а ходя по рынку невозможно иметь чистые руки.
Во время отдыха нужно придерживаться правил, чтобы избежать отравления
Врачи призывают не брать с собой скоропортящиеся продукты – особенно это касается десертов с белковым кремом.
Для того, чтобы избежать отравления на отдыхе – надо употреблять пищу сразу после приготовления. По словам врачей, в летний жаркий день любое блюдо становится потенциально опасным для пищеварения, если сохраняется больше двух часов.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Также, стоит помнить и о том, что свежие продукты нельзя нарезать на доске, где раньше нарезали мясо или рыбу. Так, бактерии из сырого мяса или рыбы проникают в доску, а потом переселяются в свежие овощи и попадают в организм человека, вызывая симптомы пищевого отравления.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
28
0
Также советуем посмотреть
- Главари боевиков насмешили сказками об «экономическом признании ДНР»
- Ситуация на Донбассе: потерь среди ВСУ нет
- Ревнивая собака стала новой звездой Сети
- Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
- Самая гибкая в мире девушка стала звездой YouTube
- Кабан-экстрасенс назван полуфиналистов ЧМ-2018
- В Сети продолжают троллить Трюдо и его «приклеенные» брови
- Лучшие анекдоты для позитивного утра
- Мальчик жестко подшутил над мамой
- Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка: курьезное видео
- Уважительная причина: школьник вызвал службу спасения из-за невкусного обеда
- Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
- В Сети смеются над необычной дорожной разметкой в России
- Синоптики предупредили о циклоне, надвигающемся на Украину
- Свежая порция приколов и смешных картинок
- Незабываемый день: уморительные свадебные приколы
- Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
- "Только бы дожить!": Сеть рассмешила карикатура о жизни в России
- "На фоне вождя": в Сети высмеяли туристическое фото из Крыма
- Англичанка хотела выкинуть хлам, который оказался антиквариатом
- Поляки не хотят отдыхать в оккупированном Крыму – консул
- Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой Сети
- Забавные снимки, сделанные на отдыхе
- На Донбассе военные отбили очередные атаки боевиков
- Как гопники: на улице австралийского города подрались кенгуру
- Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
- ООС отбили атаку боевиков
- Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
- Улыбаемся: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- Прикольные фотки авто, владельцы которых «переборщили» с тюнингом
Оставьте свой комментарий