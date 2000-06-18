Раздел: Медицина
Ученые рассказали, как религиозность влияет на продолжительность жизни
Оказалось, что верующие люди в среднем живут дольше атеистов.
Верующие люди живут на 4 года дольше атеистов, как показало исследование. По мнению ученых, это связано с их большей общительностью, склонностью к благотворительности и меньшим количеством алкоголя в рационе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Психологи из Университета Огайо в США пришли к любопытному выводу о том, что религиозность положительно влияет на продолжительность жизни. Верующие люди, в среднем, живут дольше атеистов на 4 года. По крайней мере, об этом свидетельствует анализ более тысячи некрологов, опубликованных в американских газетах. Авторы исследования уже нашли причины этой связи.
По их словам, верующие люди чаще вовлекаются в разного рода благотворительные мероприятия, у них большая социальная активность в течение всей жизни, то есть большее количество людей, с которыми они общаются. От уровня общительности зависит и продолжительность жизни.
Впрочем, дальнейший анализ показал, что склонность людей к общительности повышает продолжительность жизни не более чем на год. Следовательно, имеют большее значение и другие факторы жизни верующих людей. Как пример, низкое количество алкоголя в рационе и отказ от других вредных привычек.
Исследователи также согласились с тем, что существует множество преимуществ религии для здоровья человека, которые наука просто не может объяснить. И хотя атеисты воспримут результаты этого исследования с изрядной долей скепсиса, ученые подчеркивают, что они не могут игнорировать столь выраженную связь.
Читайте также: Стало известно о необычном влиянии витамина D на женщин
Исследователи и раньше приходили к подобным выводам. Довольно часто их объясняли тем, что верующие люди имеют более устойчивую психику, меньшее количество депрессий и тревожных состояний, а также более выраженный смысл жизни. Всё это очень важно для того, чтобы сохранять хорошее настроение на разных этапах своего существования.
Верующие люди живут на 4 года дольше атеистов, как показало исследование. По мнению ученых, это связано с их большей общительностью, склонностью к благотворительности и меньшим количеством алкоголя в рационе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Психологи из Университета Огайо в США пришли к любопытному выводу о том, что религиозность положительно влияет на продолжительность жизни. Верующие люди, в среднем, живут дольше атеистов на 4 года. По крайней мере, об этом свидетельствует анализ более тысячи некрологов, опубликованных в американских газетах. Авторы исследования уже нашли причины этой связи.
По их словам, верующие люди чаще вовлекаются в разного рода благотворительные мероприятия, у них большая социальная активность в течение всей жизни, то есть большее количество людей, с которыми они общаются. От уровня общительности зависит и продолжительность жизни.
Впрочем, дальнейший анализ показал, что склонность людей к общительности повышает продолжительность жизни не более чем на год. Следовательно, имеют большее значение и другие факторы жизни верующих людей. Как пример, низкое количество алкоголя в рационе и отказ от других вредных привычек.
Исследователи также согласились с тем, что существует множество преимуществ религии для здоровья человека, которые наука просто не может объяснить. И хотя атеисты воспримут результаты этого исследования с изрядной долей скепсиса, ученые подчеркивают, что они не могут игнорировать столь выраженную связь.
Читайте также: Стало известно о необычном влиянии витамина D на женщин
Исследователи и раньше приходили к подобным выводам. Довольно часто их объясняли тем, что верующие люди имеют более устойчивую психику, меньшее количество депрессий и тревожных состояний, а также более выраженный смысл жизни. Всё это очень важно для того, чтобы сохранять хорошее настроение на разных этапах своего существования.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
193
0
Также советуем посмотреть
- Смешные ляпы от горе-дизайнеров
- Свежие демотиваторы для ценителей хорошего юмора
- Порошенко рассказал, когда заработает Антикоррупционный суд
- Будни мам в прикольных комиксах
- Прикольные фотки, доказывающие, что мужчины – большие дети
- Забавные коты, которые не были готовы к встрече с ветеринаром
- Самые смешные анекдоты на вечер воскресенья
- Смешные комиксы, которые поймут все отцы
- Главари боевиков насмешили сказками об «экономическом признании ДНР»
- Ситуация на Донбассе: потерь среди ВСУ нет
- Ревнивая собака стала новой звездой Сети
- Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
- Самая гибкая в мире девушка стала звездой YouTube
- Кабан-экстрасенс назван полуфиналистов ЧМ-2018
- В Сети продолжают троллить Трюдо и его «приклеенные» брови
- Лучшие анекдоты для позитивного утра
- Мальчик жестко подшутил над мамой
- Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка: курьезное видео
- Уважительная причина: школьник вызвал службу спасения из-за невкусного обеда
- Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
- В Сети смеются над необычной дорожной разметкой в России
- Синоптики предупредили о циклоне, надвигающемся на Украину
- Свежая порция приколов и смешных картинок
- Незабываемый день: уморительные свадебные приколы
- Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
- "Только бы дожить!": Сеть рассмешила карикатура о жизни в России
- "На фоне вождя": в Сети высмеяли туристическое фото из Крыма
- Англичанка хотела выкинуть хлам, который оказался антиквариатом
- Поляки не хотят отдыхать в оккупированном Крыму – консул
- Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой Сети
Оставьте свой комментарий