» » Ученые рассказали, как религиозность влияет на продолжительность жизни
Раздел: Медицина  
0

Ученые рассказали, как религиозность влияет на продолжительность жизни

Ученые рассказали, как религиозность влияет на продолжительность жизни Оказалось, что верующие люди в среднем живут дольше атеистов.

Верующие люди живут на 4 года дольше атеистов, как показало исследование. По мнению ученых, это связано с их большей общительностью, склонностью к благотворительности и меньшим количеством алкоголя в рационе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Психологи из Университета Огайо в США пришли к любопытному выводу о том, что религиозность положительно влияет на продолжительность жизни. Верующие люди, в среднем, живут дольше атеистов на 4 года. По крайней мере, об этом свидетельствует анализ более тысячи некрологов, опубликованных в американских газетах. Авторы исследования уже нашли причины этой связи.

По их словам, верующие люди чаще вовлекаются в разного рода благотворительные мероприятия, у них большая социальная активность в течение всей жизни, то есть большее количество людей, с которыми они общаются. От уровня общительности зависит и продолжительность жизни.

Впрочем, дальнейший анализ показал, что склонность людей к общительности повышает продолжительность жизни не более чем на год. Следовательно, имеют большее значение и другие факторы жизни верующих людей. Как пример, низкое количество алкоголя в рационе и отказ от других вредных привычек.

Исследователи также согласились с тем, что существует множество преимуществ религии для здоровья человека, которые наука просто не может объяснить. И хотя атеисты воспримут результаты этого исследования с изрядной долей скепсиса, ученые подчеркивают, что они не могут игнорировать столь выраженную связь.

Читайте также: Стало известно о необычном влиянии витамина D на женщин

Исследователи и раньше приходили к подобным выводам. Довольно часто их объясняли тем, что верующие люди имеют более устойчивую психику, меньшее количество депрессий и тревожных состояний, а также более выраженный смысл жизни. Всё это очень важно для того, чтобы сохранять хорошее настроение на разных этапах своего существования.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: продолжительность жизни, религия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
     193
     0

Похожие новости по теме

Медики рассказали, как книги влияют на продолжительность жизни Медики рассказали, как книги влияют на продолжительность жизни

Так, полезная привычка может продлить вам жизнь.

Профессиональные шахматисты живут дольше обычных людей: исследование  Профессиональные шахматисты живут дольше обычных людей: исследование 

Ученые опровергли популярный миф о том, что жизнь шахматиста-гроссмейстера коротка.

Одиночество сокращает продолжительность жизни, - ученые Одиночество сокращает продолжительность жизни, - ученые

Исследователи изучили связь между одиночеством и риском развития физических недугов, а также смерти у пожилых людей.

Врачи объяснили, почему у женщин крепче иммунитет Врачи объяснили, почему у женщин крепче иммунитет

Женщины живут дольше мужчин, потому что их иммунная система стареет медленнее

У людей с модными именами продолжительность жизни меньше У людей с модными именами продолжительность жизни меньше

Специалистам из Америки накануне удалось обнаружить связь между именем человека и его продолжительностью жизни.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх