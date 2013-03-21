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Раздел: Медицина  
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Названы продукты, помогающие поумнеть

Названы продукты, помогающие поумнеть Одним из таких продуктов является клюква.

Группа ученых из Национального института здравоохранения в Мэриленде в ходе длительного наблюдения смогли определить конкретные продукты, которые способны увеличить уровень интеллекта у человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Специалисты назвали продукты, которые будут полезны не только для здоровья сердца, но и для мозга. При этом всем известная рыба, находится далеко не на первом месте.

Самым эффективным продуктом для интеллекта являются лесные ягоды. К примеру, богатая на антиоксиданты клюква поможет человеку поумнеть.

На втором месте идет черника, которая не только наладит зрение, но и повысит уровень умственного развития.

Для мозга человека полезна и капуста со свеклой. Данные овощи содержат множество полезных микроэлементов, которые положительно сказываются на головном мозге.

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Завершает рейтинг продуктов для мозга рыба, которая также помогает поумнеть.
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 Теги: продукты, интеллект

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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