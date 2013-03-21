Раздел: Медицина
Названы продукты, помогающие поумнеть
Одним из таких продуктов является клюква.
Группа ученых из Национального института здравоохранения в Мэриленде в ходе длительного наблюдения смогли определить конкретные продукты, которые способны увеличить уровень интеллекта у человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Специалисты назвали продукты, которые будут полезны не только для здоровья сердца, но и для мозга. При этом всем известная рыба, находится далеко не на первом месте.
Самым эффективным продуктом для интеллекта являются лесные ягоды. К примеру, богатая на антиоксиданты клюква поможет человеку поумнеть.
На втором месте идет черника, которая не только наладит зрение, но и повысит уровень умственного развития.
Для мозга человека полезна и капуста со свеклой. Данные овощи содержат множество полезных микроэлементов, которые положительно сказываются на головном мозге.
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Завершает рейтинг продуктов для мозга рыба, которая также помогает поумнеть.
Группа ученых из Национального института здравоохранения в Мэриленде в ходе длительного наблюдения смогли определить конкретные продукты, которые способны увеличить уровень интеллекта у человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Специалисты назвали продукты, которые будут полезны не только для здоровья сердца, но и для мозга. При этом всем известная рыба, находится далеко не на первом месте.
Самым эффективным продуктом для интеллекта являются лесные ягоды. К примеру, богатая на антиоксиданты клюква поможет человеку поумнеть.
На втором месте идет черника, которая не только наладит зрение, но и повысит уровень умственного развития.
Для мозга человека полезна и капуста со свеклой. Данные овощи содержат множество полезных микроэлементов, которые положительно сказываются на головном мозге.
Читайте также: Медики назвали минусы резкого похудения
Завершает рейтинг продуктов для мозга рыба, которая также помогает поумнеть.
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