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Раздел: Медицина  
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Стало известно, при каких болезнях противопоказано красное мясо

Стало известно, при каких болезнях противопоказано красное мясо От этого продукта лучше отказаться при заболеваниях сердца.

Ученые из Университета Вирджинии рассказали, что болезни сердца могут быть связаны с непереносимостью или аллергией на красное мясо. Из-за этого в артериях человека скапливается жир, что приводит к проблемам со здоровьем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Повышенное содержание насыщенных жиров в рационе считается вредным для сердца и кровеносной системы.

Из-за постоянного употребления красного мяса вещества такого типа чаще попадают в организм.

Кроме того, насыщенные жиры перерабатываются сложнее, что влияет и на пищеварительную систему.

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В случае наличия данного недуга стоит проконсультироваться у медиков на предмет составления рациона.
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 Теги: красное мясо, вред

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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