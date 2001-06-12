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Раздел: Медицина  
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Морковная диета: экспресс-похудение без вреда для здоровья

Морковная диета: экспресс-похудение без вреда для здоровьяДиетологи предлагают морковную диету, как один из самых лучших способов достижения быстрых результатов в похудении.

Существует несколько вариантов морковной диеты, но трех и десятидневная считаются наиболее популярными, а главное - действенными.

Морковная диета относится к категории монодиет, а потому выдержать ее сможет не каждый. Диетологи не советуют соблюдать ее тем, у кого имеются хронические или воспалительные заболевания органов пищеварения.

За неделю на морковной диете можно избавиться от 3-10 кг, все зависит от того, как много лишнего веса у человека, соблюдающего правила этой методики.

Главным блюдом морковной диеты является салат. Готовится он так: килограмм свежей моркови натереть на терке вместе с одним зеленым яблоком, добавить столовую ложку меда и столько же оливкового масла, а также сок целого лимона. Тщательно перемешать и поставить в холодильник.

Разделить салат на 5-6 приемов пищи, а в промежутках между едой пить по стакану минеральной воды без газа.

Каждое утро готовить новую порцию салата по предложенному рецепту.

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Стоит учитывать тот факт, что морковь обладает мощным желчегонным эффектом, а потому при желчнокаменной болезни врачи не рекомендуют соблюдать морковную диету. Хотя, это вовсе не означает, что этот продукт следует вообще исключить из рациона, наоборот, стараться есть его каждый день, но понемногу.
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 Теги: морковная диета, похудение

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Сегодня, 11:51 » Автор: Валерия Янобекова
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