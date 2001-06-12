Раздел: Медицина
Ученые нашли новый метод внутриутробной диагностики
Инновационная методика позволит диагностировать патологии мозга.
Его создали специалисты из Томска вместе с американскими коллегами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на АИСТ.
Инновационная методика позволит диагностировать патологии мозга у плода уже в первые месяцы беременности – это сильно поможет в профилактике психических отклонений и задержки развития.
В основе нового метода лежит техника определения уровня миелинизации головного мозга: неравномерное развитие миелина, оболочки нервных волокон, в будущем провоцирует у ребёнка шизофрению и аутизм.
Читайте также: Ученые разработали новый метод диагностики рака
При этом одним из главных достоинств нового метода диагностики стала его неинвазивность: для обработки необходимой информации и установления диагноза достаточно всего лишь томографического снимка.
Его создали специалисты из Томска вместе с американскими коллегами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на АИСТ.
Инновационная методика позволит диагностировать патологии мозга у плода уже в первые месяцы беременности – это сильно поможет в профилактике психических отклонений и задержки развития.
В основе нового метода лежит техника определения уровня миелинизации головного мозга: неравномерное развитие миелина, оболочки нервных волокон, в будущем провоцирует у ребёнка шизофрению и аутизм.
Читайте также: Ученые разработали новый метод диагностики рака
При этом одним из главных достоинств нового метода диагностики стала его неинвазивность: для обработки необходимой информации и установления диагноза достаточно всего лишь томографического снимка.
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