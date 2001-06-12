» » Ученые нашли новый метод внутриутробной диагностики
Раздел: Медицина  
0

Ученые нашли новый метод внутриутробной диагностики

Ученые нашли новый метод внутриутробной диагностикиИнновационная методика позволит диагностировать патологии мозга.

Его создали специалисты из Томска вместе с американскими коллегами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на АИСТ.

Инновационная методика позволит диагностировать патологии мозга у плода уже в первые месяцы беременности – это сильно поможет в профилактике психических отклонений и задержки развития.

В основе нового метода лежит техника определения уровня миелинизации головного мозга: неравномерное развитие миелина, оболочки нервных волокон, в будущем провоцирует у ребёнка шизофрению и аутизм.

Читайте также: Ученые разработали новый метод диагностики рака

При этом одним из главных достоинств нового метода диагностики стала его неинвазивность: для обработки необходимой информации и установления диагноза достаточно всего лишь томографического снимка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:16 » Автор: Едгар Букмирза
     150
     0

Похожие новости по теме

Медики разработали тест для ранней диагностики рака Медики разработали тест для ранней диагностики рака

Медики предложили анализировать воздух.

Ученые разработали новый вид сканера мозга Ученые разработали новый вид сканера мозга

Это устройство более мобильно, чем предыдущие.

Ученые разработали новый метод диагностики рака Ученые разработали новый метод диагностики рака

Метод сможет превзойти микроскопическую диагностику.

Ученые изобрели самый эффективный метод диагностики рака Ученые изобрели самый эффективный метод диагностики рака

Медики придумали новый способ ранней диагностики рака.

В США придумали новый метод диагностики работы мозга В США придумали новый метод диагностики работы мозга

Американские ученые нашли еще один способ диагностики работы мозга.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх