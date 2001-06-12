Раздел: Медицина
Эти лекарства должны быть в каждой детской аптечке
Если родители действительно заботятся о здоровье ребенка, то у него должна быть отдельная детская аптечка. Если все таблетки и лекарства хранятся в одном месте, то из-за невнимательности или спешки их можно перепутать, дав ребенку «взрослое», не подходящее ему лекарство.
Лучше хранить лекарственные средства в отдельном ящике или коробке, но ни в коем случае не в ванной и не на кухне: от влаги и частых перепадов температур лекарства могут испортиться. Некоторые препараты необходимо хранить в холодильнике – как правило, об этом упоминается в инструкции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Etcetera. .
ВАЖНО! В детской аптечке необходимо регулярно проводить ревизию, чтобы купить лекарства, которые заканчиваются, и уничтожить те, у которых истек срок годности.
Список средств, которые обязательно должны находиться в «детской аптечке»
1 ТЕРМОМЕТР. Это – предмет первой необходимости в детской аптечке. Лучше отдать предпочтение электронному термометру – им легче пользоваться, и он не представляет такой опасности, как ртутный.
2 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАН. К таким средства относятся дезинфицирующие средства: перекись водорода, йод, зеленка, хлоргексидин, фукорцин.
3 ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Стерильный и эластичный бинт, вата, пластырь, антисептические салфетки, марля для компрессов всегда должны быть в детской аптечке в избытке.
4 ЗАЖИВЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА. К таким средствам относятся «местные» средства для оказания первой помощи при ушибах, ожогах, синяках и ссадинах. Например, от ожогов наиболее эффективными считаются мази и спреи на основе пантенола. Мази и кремы на основе рутина помогают быстрее зажить ушибам и синякам. Ранозаживляющие средства на основе декспантенола («Декспантенол», «Депантенол» и «Бепантен») подходят для заживления ссадин даже у новорожденных детей.
5 ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ ЛЕКАРСТВА. Наиболее эффективными и безобидными жаропонижающими принято считать средства на основе ибупрофена и парацетамола. Все они выпускаются в форме свечей, суспензий, пастилок и сиропов. Жаропонижающее для детей до года удобнее всего использовать в форме свечей или суспензии. Детям, которые уже едят обычную пищу, можно предложить жаропонижающие в жевательных таблетках или пастилках.
6 АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ. Даже если ребенок не страдает аллергией, лучше все равно иметь их в аптечке, так как аллергия может проявиться неожиданно: при укусе насекомых, на новый продукт или цветение растений.
7 ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА. Наиболее эффективное средство для предупреждения различных вирусных заболеваний – назальная оксолиновая мазь. Не помешают препараты, повышающие способность организма сопротивляться инфекциям, такие как «Интерферон», «Арбидол», «Анаферон», свечи «Виферон».
Читайте также: Исследования доказали опасность препарата, который есть в каждой аптечке
8 ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ЛЕКАРСТВА. В случае желудочно-кишечных расстройств пригодятся натуральные сорбенты на основе активированного угля, лигнина или диосмектита (например, «Смекта», «Полисорб», «Энтеросгель» и «Полифепан»). Сорбенты выпускаются в различных фармацевтических формах – таблетках, порошках, суспензиях, пастах, гранулах, капсулах. Выбрать необходимое лекарство поможет врач.
Лучше хранить лекарственные средства в отдельном ящике или коробке, но ни в коем случае не в ванной и не на кухне: от влаги и частых перепадов температур лекарства могут испортиться. Некоторые препараты необходимо хранить в холодильнике – как правило, об этом упоминается в инструкции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Etcetera. .
ВАЖНО! В детской аптечке необходимо регулярно проводить ревизию, чтобы купить лекарства, которые заканчиваются, и уничтожить те, у которых истек срок годности.
Список средств, которые обязательно должны находиться в «детской аптечке»
1 ТЕРМОМЕТР. Это – предмет первой необходимости в детской аптечке. Лучше отдать предпочтение электронному термометру – им легче пользоваться, и он не представляет такой опасности, как ртутный.
2 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАН. К таким средства относятся дезинфицирующие средства: перекись водорода, йод, зеленка, хлоргексидин, фукорцин.
3 ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Стерильный и эластичный бинт, вата, пластырь, антисептические салфетки, марля для компрессов всегда должны быть в детской аптечке в избытке.
4 ЗАЖИВЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА. К таким средствам относятся «местные» средства для оказания первой помощи при ушибах, ожогах, синяках и ссадинах. Например, от ожогов наиболее эффективными считаются мази и спреи на основе пантенола. Мази и кремы на основе рутина помогают быстрее зажить ушибам и синякам. Ранозаживляющие средства на основе декспантенола («Декспантенол», «Депантенол» и «Бепантен») подходят для заживления ссадин даже у новорожденных детей.
5 ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ ЛЕКАРСТВА. Наиболее эффективными и безобидными жаропонижающими принято считать средства на основе ибупрофена и парацетамола. Все они выпускаются в форме свечей, суспензий, пастилок и сиропов. Жаропонижающее для детей до года удобнее всего использовать в форме свечей или суспензии. Детям, которые уже едят обычную пищу, можно предложить жаропонижающие в жевательных таблетках или пастилках.
6 АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ. Даже если ребенок не страдает аллергией, лучше все равно иметь их в аптечке, так как аллергия может проявиться неожиданно: при укусе насекомых, на новый продукт или цветение растений.
7 ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА. Наиболее эффективное средство для предупреждения различных вирусных заболеваний – назальная оксолиновая мазь. Не помешают препараты, повышающие способность организма сопротивляться инфекциям, такие как «Интерферон», «Арбидол», «Анаферон», свечи «Виферон».
Читайте также: Исследования доказали опасность препарата, который есть в каждой аптечке
8 ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ЛЕКАРСТВА. В случае желудочно-кишечных расстройств пригодятся натуральные сорбенты на основе активированного угля, лигнина или диосмектита (например, «Смекта», «Полисорб», «Энтеросгель» и «Полифепан»). Сорбенты выпускаются в различных фармацевтических формах – таблетках, порошках, суспензиях, пастах, гранулах, капсулах. Выбрать необходимое лекарство поможет врач.
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