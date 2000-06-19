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Раздел: Медицина  
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Названы эффективные продукты для очищения легких

Названы эффективные продукты для очищения легких Употребляйте яблоки и орехи - эти продукты помогают значительно улучшить работу легких.

Американские ученые из Университета Джонса Хопкинса проанализировали данные 100 тысяч человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В результате исследования выяснилось, что определенные продукты питания особенно эффективно помогают укрепить легкие и улучшить их работу. В частности, яблоки и помидоры затормаживают разрушительные процессы в легких.

Поэтому добавление этих продуктов в ежедневный рацион может стать надежной профилактикой проблем с легкими:

- Петрушка
- Миндаль
- Морепродукты

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- Сыр
- Куриные яйца и помидоры.
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 Теги: продукты, лёгкие, польза

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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