Раздел: Медицина
Ученые объяснили, почему бывает опасно худеть
Исследование проводилось несколько десятков лет.
Специалисты в течение 40 лет следили за здоровьем респондентов и установили, что сброс пяти процентов от общей массы тела увеличивает шансы получить перелом в три раза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Американские и канадские ученые исследовали связь похудения и снижения прочности костей. Для этого специалисты проанализировали данные о состоянии костей респондентов и их массе тела. Сведения ученые собирали в течение четырех десятков лет.
Ученые установили, что похудение делает кости человека хрупкими, при этом структура костей меняется вне зависимости от того, за какое время были сброшены килограммы. Снижение веса даже на пять процентов от общей массы тела утраивает шансы человека получить перелом. Особенно это касается пожилых людей.
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Авторы исследования порекомендовали худеющим внимательно относиться к режиму питания и обязательно делать специальный комплект упражнений, который позволит костям оставаться здоровыми и крепкими.
Специалисты в течение 40 лет следили за здоровьем респондентов и установили, что сброс пяти процентов от общей массы тела увеличивает шансы получить перелом в три раза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Американские и канадские ученые исследовали связь похудения и снижения прочности костей. Для этого специалисты проанализировали данные о состоянии костей респондентов и их массе тела. Сведения ученые собирали в течение четырех десятков лет.
Ученые установили, что похудение делает кости человека хрупкими, при этом структура костей меняется вне зависимости от того, за какое время были сброшены килограммы. Снижение веса даже на пять процентов от общей массы тела утраивает шансы человека получить перелом. Особенно это касается пожилых людей.
Читайте также: ВОЗ официально включила игроманию в классификатор болезней
Авторы исследования порекомендовали худеющим внимательно относиться к режиму питания и обязательно делать специальный комплект упражнений, который позволит костям оставаться здоровыми и крепкими.
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