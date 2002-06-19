Раздел: Медицина
Эти признаки могут обозначать, что ребенок болен
Названы Неожиданные опасности: от родинок до ухудшения слуха.
Болезнь ребенка — тяжелое испытание для любых родителей. Многих проблем можно избежать, если вовремя распознать опасные симптомы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Вот семь самых важных признаков неудовлетворительного состояния детского организма, которые лучше не оставлять без внимания.
Увеличение размера головы
Родничок у малышей — явление абсолютно нормальное, но со временем он должен зарасти и ни в коем случае не увеличиться в размере. Если происходит обратное, возможно, у ребенка развивается заболевание.
Выпадение волос
Источник этой проблемы, вероятнее всего, кроется внутри организма. Возможно, дело в недостатке витаминов, однако для уверенности необходимо обратиться за консультацией к педиатру.
Постоянная жажда
Частые и, на первый взгляд, безобидные просьбы ребенка попить также могут оказаться признаком серьезных нарушений и сигналом для обращения к доктору.
Резкая перемена настроения и поведения
Весомыми причинами для посещения врача также являются внезапное ухудшение аппетита, нарушение режима сна и снижение уровня двигательной активности ребенка.
Ухудшение слуха
Если малыш перестал реагировать на просьбы и не откликается, даже если вы обращаетесь к нему по имени, возможно, у него появились нарушения слуха. Подобные опасения нужно обязательно проверить у специалиста.
Возникновение громкого храпа
Легкий храп не является тревожным сигналом, однако повышение его интенсивности указывает на нарушения дыхания. Игнорировать подобные симптомы не следует, так как они могут указывать на развитие инфекции внутри организма.
Появление родинок
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Если на теле появилось новое асимметричное, неоднородное по цвету, большое пятно (больше 6 миллиметров) или в размере вдруг стала увеличиваться старая родинка — это сигналы для визита к врачу.
Болезнь ребенка — тяжелое испытание для любых родителей. Многих проблем можно избежать, если вовремя распознать опасные симптомы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Вот семь самых важных признаков неудовлетворительного состояния детского организма, которые лучше не оставлять без внимания.
Увеличение размера головы
Родничок у малышей — явление абсолютно нормальное, но со временем он должен зарасти и ни в коем случае не увеличиться в размере. Если происходит обратное, возможно, у ребенка развивается заболевание.
Выпадение волос
Источник этой проблемы, вероятнее всего, кроется внутри организма. Возможно, дело в недостатке витаминов, однако для уверенности необходимо обратиться за консультацией к педиатру.
Постоянная жажда
Частые и, на первый взгляд, безобидные просьбы ребенка попить также могут оказаться признаком серьезных нарушений и сигналом для обращения к доктору.
Резкая перемена настроения и поведения
Весомыми причинами для посещения врача также являются внезапное ухудшение аппетита, нарушение режима сна и снижение уровня двигательной активности ребенка.
Ухудшение слуха
Если малыш перестал реагировать на просьбы и не откликается, даже если вы обращаетесь к нему по имени, возможно, у него появились нарушения слуха. Подобные опасения нужно обязательно проверить у специалиста.
Возникновение громкого храпа
Легкий храп не является тревожным сигналом, однако повышение его интенсивности указывает на нарушения дыхания. Игнорировать подобные симптомы не следует, так как они могут указывать на развитие инфекции внутри организма.
Появление родинок
Читайте также: Ученые объяснили, почему бывает опасно худеть
Если на теле появилось новое асимметричное, неоднородное по цвету, большое пятно (больше 6 миллиметров) или в размере вдруг стала увеличиваться старая родинка — это сигналы для визита к врачу.
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