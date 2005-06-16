Раздел: Медицина
Назван витамин, предотвращающий рак молочной железы
Медики рассказали, чем полезен витамин D.
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели новое очень важное исследование. Исследователи заявляют, что витамин D способствует уменьшению риска развития рака молочной железы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
По словам исследователей, результаты работы дополняют эпидемиологические данные, согласно которым наблюдается связь между недостатком витамина D в организме и появления злокачественных опухолей в груди у женщин старшего возраста. Об этом пишут американские научные издания.
Чтобы достигнуть требуемого уровня витамина в крови, необходимо потреблять диетические добавки и пищу с 4-6 тысячами международных единиц (МЕ) в день. Для витамина D одна международная единица равна 0,025 микрограмм вещества.
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Это количество можно значительно уменьшить при ежедневном нахождении на солнце в течение 10-15 минут.
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели новое очень важное исследование. Исследователи заявляют, что витамин D способствует уменьшению риска развития рака молочной железы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
По словам исследователей, результаты работы дополняют эпидемиологические данные, согласно которым наблюдается связь между недостатком витамина D в организме и появления злокачественных опухолей в груди у женщин старшего возраста. Об этом пишут американские научные издания.
Чтобы достигнуть требуемого уровня витамина в крови, необходимо потреблять диетические добавки и пищу с 4-6 тысячами международных единиц (МЕ) в день. Для витамина D одна международная единица равна 0,025 микрограмм вещества.
Читайте также: Эти признаки могут обозначать, что ребенок болен
Это количество можно значительно уменьшить при ежедневном нахождении на солнце в течение 10-15 минут.
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