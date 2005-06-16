Раздел: Медицина
Эти способы помогут взбодриться без кофеина
Многие люди ошибаются, когда считают, что бодрит исключительно кофе.
На самом деле, легко проснуться или взбодриться на экваторе рабочего дня можно и без кофеина. Подавляющее большинство людей не представляют своего утра без кофе, но, как оказалось, этот напиток дает ощущение прилива энергии лишь на 30-50 минут, а потом человеку снова захочется спать.
Отчаянные люди будут пить по чашке кофе в час, чтобы продержаться до вечера "бодрячком". В таком случае врачи забьют тревогу, ведь такое большое количество кофе крайне не полезно для здоровья.
Из-за переизбытка кофе может начаться бессонница, изжога, чрезмерная раздражительность и другие проблемы с самочувствием.
Для того, чтобы научиться черпать бодрость без кофеина, следует взять на заметку несколько ценных рекомендаций экспертов:
1. Выпить горячий или охлажденный имбирный напиток с лимоном.
2. Сделать самомассаж рук и пальцев, а также ушей.
3. Выполнить 15-минутный комплекс упражнений. Утром - это зарядка, а в обед или после него - отличный метод, позволяющий устранить признаки сонливости.
4. Поставить на рабочем столе баночку с эфирным маслом цитрусовых фруктов и вдыхать его аромат, когда хочет спать.
5. Съесть 1-2 дольки лимона только без сахара.
6. Умыться холодной водой или протереть лицо кубиком льда.
7. Смочить два ватных диска соком лимона или эфирным маслом и приложить к вискам на 5-10 минут.
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У каждого должен быть свой проверенный способ, который помогает в считанные минуты взбодриться, прийти в себя и продолжить полноценно трудиться.
На самом деле, легко проснуться или взбодриться на экваторе рабочего дня можно и без кофеина. Подавляющее большинство людей не представляют своего утра без кофе, но, как оказалось, этот напиток дает ощущение прилива энергии лишь на 30-50 минут, а потом человеку снова захочется спать.
Отчаянные люди будут пить по чашке кофе в час, чтобы продержаться до вечера "бодрячком". В таком случае врачи забьют тревогу, ведь такое большое количество кофе крайне не полезно для здоровья.
Из-за переизбытка кофе может начаться бессонница, изжога, чрезмерная раздражительность и другие проблемы с самочувствием.
Для того, чтобы научиться черпать бодрость без кофеина, следует взять на заметку несколько ценных рекомендаций экспертов:
1. Выпить горячий или охлажденный имбирный напиток с лимоном.
2. Сделать самомассаж рук и пальцев, а также ушей.
3. Выполнить 15-минутный комплекс упражнений. Утром - это зарядка, а в обед или после него - отличный метод, позволяющий устранить признаки сонливости.
4. Поставить на рабочем столе баночку с эфирным маслом цитрусовых фруктов и вдыхать его аромат, когда хочет спать.
5. Съесть 1-2 дольки лимона только без сахара.
6. Умыться холодной водой или протереть лицо кубиком льда.
7. Смочить два ватных диска соком лимона или эфирным маслом и приложить к вискам на 5-10 минут.
Читайте также: Эти лекарства должны быть в каждой детской аптечке
У каждого должен быть свой проверенный способ, который помогает в считанные минуты взбодриться, прийти в себя и продолжить полноценно трудиться.
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