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Раздел: Медицина  
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Эти способы помогут взбодриться без кофеина

Эти способы помогут взбодриться без кофеина Многие люди ошибаются, когда считают, что бодрит исключительно кофе.

На самом деле, легко проснуться или взбодриться на экваторе рабочего дня можно и без кофеина. Подавляющее большинство людей не представляют своего утра без кофе, но, как оказалось, этот напиток дает ощущение прилива энергии лишь на 30-50 минут, а потом человеку снова захочется спать.

Отчаянные люди будут пить по чашке кофе в час, чтобы продержаться до вечера "бодрячком". В таком случае врачи забьют тревогу, ведь такое большое количество кофе крайне не полезно для здоровья.

Из-за переизбытка кофе может начаться бессонница, изжога, чрезмерная раздражительность и другие проблемы с самочувствием.

Для того, чтобы научиться черпать бодрость без кофеина, следует взять на заметку несколько ценных рекомендаций экспертов:

1. Выпить горячий или охлажденный имбирный напиток с лимоном.

2. Сделать самомассаж рук и пальцев, а также ушей.

3. Выполнить 15-минутный комплекс упражнений. Утром - это зарядка, а в обед или после него - отличный метод, позволяющий устранить признаки сонливости.

4. Поставить на рабочем столе баночку с эфирным маслом цитрусовых фруктов и вдыхать его аромат, когда хочет спать.

5. Съесть 1-2 дольки лимона только без сахара.

6. Умыться холодной водой или протереть лицо кубиком льда.

7. Смочить два ватных диска соком лимона или эфирным маслом и приложить к вискам на 5-10 минут.

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У каждого должен быть свой проверенный способ, который помогает в считанные минуты взбодриться, прийти в себя и продолжить полноценно трудиться.
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 Теги: бодрость, способы

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Сегодня, 11:04 » Автор: Валерия Янобекова
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