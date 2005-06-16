» » Названы основные причины резкой потери веса
Раздел: Медицина  
0

Названы основные причины резкой потери веса

Названы основные причины резкой потери весаМедики объяснили, от чего человек может быстро похудеть.

Понятно, что при соблюдении какой-либо диеты масса тела будет постепенно снижаться, но что если вес уменьшается, а человек ничего для этого не делает?

Оказывается, резкое похудение может быть обусловлено некоторыми заболеваниями или нарушением работы определенных внутренних органов.

Врачи указали на причины спонтанного похудения:

- нарушение пищеварения и сложности с усвоением пищи;

- все разновидности онкологических заболеваний;

- психические расстройства, например, анорексия и булимия;

- острые инфекционные, венерические и бактериальные заболевания: грипп, туберкулез, сифилис, гельминтоз и т.д.;

- моральное перенапряжение, когда изо дня в день человек пребывает в состоянии стрессов и у него априори не может быть нормального аппетита, из-за чего он перестает полноценно питаться и худеет;

- хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых желание съесть хоть что-то может полностью отсутствовать;

- повышенные энергозатраты организма, когда употребляется меньше калорий, чем отдается.

Читайте также: ВОЗ официально включила игроманию в классификатор болезней

Если вы стали замечать, что с каждым днем ваш вес только снижается, но этому не предшествует диета и регулярные тренировки, тогда есть смысл обратиться к медикам за помощью, пройти обследование и найти причину похудения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: похудение, причины

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:49 » Автор: Валерия Янобекова
     924
     0

Похожие новости по теме

Эксперты объяснили, как удержать вес после диеты Эксперты объяснили, как удержать вес после диеты

Диетологи озвучили правила, которые помогут не вернуться в прежний вес после похудения.

Тревожные звоночки: из-за этих причин можно резко похудеть Тревожные звоночки: из-за этих причин можно резко похудеть

Медики объяснили, в каких случаях потеря килограммов может свидетельствовать о чем-то неладном в плане здоровья.

Врачи назвали основные причины налета на языке Врачи назвали основные причины налета на языке

Медики объяснили, из-за чего на языке может появиться налет.

Названы основные причины, из-за которых похудение невозможно Названы основные причины, из-за которых похудение невозможно

Эксперты объяснили, почему у некоторых людей не получается похудеть.

Медики назвали тяжкие заболевания, от которых бросает в жар Медики назвали тяжкие заболевания, от которых бросает в жар

Оказывается, повышение температуры тела может быть обусловлено не только развивающейся простудой.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх