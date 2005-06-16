Раздел: Медицина
Медики назвали вид онкологии, чаще всего передающийся по наследству
Всем мужчинам нужно об это знать.
Миллионы мужчин подвергают себя дополнительной опасности, поскольку не знают о том, что рак простаты - это семейная болезнь. Данные злокачественные опухоли относятся к числу наиболее наследственных, и в 50% случаях виновата генетика, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Игнорирование или незнание того факта, что рак предстательной железы является наследственной болезнью, подвергает многих мужчин опасности. По статистике каждый восьмой мужчина в течении жизни столкнется с опухолью. Учёные относят ее к числу наиболее наследственных из-за того, что генетика отвечает за каждый второй рак предстательной железы. Наличие отца или брата, у которых была выявлена эта опухоль, увеличивает риск мужчины столкнуться с ней в два с половиной раза, по сравнению с теми представителями сильного пола, у которых не было подобной семейной истории.
А вот дедушка или дядя с этой болезнью увеличивает риск мужчины столкнуться с раком простаты в полтора раза. Ученые из Великобритании опросили более 4 000 взрослых людей и выяснили, что каждый третий не был в курсе влияния генетики на риск этой болезни. Если бы мужчины знали об этом, они бы уделяли предстательной железе больше внимания, что помогало бы выявить опухоль на самой ранней стадии, когда она отлично поддается лечению. Только в Великобритании с этим раком сталкивается по 47 000 человек ежегодно, из которых 11 000 умирают. Сегодня с этими опухолями живут почти полмиллиона британцев.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
По словам экспертов, наличие родственников с раком простаты является хорошим поводом для того, чтобы с возраста в 45 лет более тщательно проверять здоровье этого органа. Начиная с 50 лет мужчинам рекомендуется регулярно сдавать анализы крови на наличие простатспецифического антигена - это первый шаг на пути диагностики коварной и опасной болезни.
Миллионы мужчин подвергают себя дополнительной опасности, поскольку не знают о том, что рак простаты - это семейная болезнь. Данные злокачественные опухоли относятся к числу наиболее наследственных, и в 50% случаях виновата генетика, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Игнорирование или незнание того факта, что рак предстательной железы является наследственной болезнью, подвергает многих мужчин опасности. По статистике каждый восьмой мужчина в течении жизни столкнется с опухолью. Учёные относят ее к числу наиболее наследственных из-за того, что генетика отвечает за каждый второй рак предстательной железы. Наличие отца или брата, у которых была выявлена эта опухоль, увеличивает риск мужчины столкнуться с ней в два с половиной раза, по сравнению с теми представителями сильного пола, у которых не было подобной семейной истории.
А вот дедушка или дядя с этой болезнью увеличивает риск мужчины столкнуться с раком простаты в полтора раза. Ученые из Великобритании опросили более 4 000 взрослых людей и выяснили, что каждый третий не был в курсе влияния генетики на риск этой болезни. Если бы мужчины знали об этом, они бы уделяли предстательной железе больше внимания, что помогало бы выявить опухоль на самой ранней стадии, когда она отлично поддается лечению. Только в Великобритании с этим раком сталкивается по 47 000 человек ежегодно, из которых 11 000 умирают. Сегодня с этими опухолями живут почти полмиллиона британцев.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
По словам экспертов, наличие родственников с раком простаты является хорошим поводом для того, чтобы с возраста в 45 лет более тщательно проверять здоровье этого органа. Начиная с 50 лет мужчинам рекомендуется регулярно сдавать анализы крови на наличие простатспецифического антигена - это первый шаг на пути диагностики коварной и опасной болезни.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1954
0
Также советуем посмотреть
- Вечер удался: этих ежиков пришлось лечить от похмелья
- Протестующие у Рады начали постепенно расходиться
- В які ігри грають українці
- Не будем мешать Путину
- Силы зла в России гораздо изобретательнее
- Курица прославилась на весь мир, выбрав необычное место для сна
- После тяжелой болезни умер Иван Драч
- Головна біда України – депутати з дефіцитом йоду
- Любити дітей і батьків треба рівнозначно
- «Природный отбор»: боевики насмешили Сеть сомнительным развлечением
- Госдеп приравнял Крым и Чечню
- Форму забыл надеть: Сеть потешается над нелепой фоткой боевиков «ДНР»
- Боевики в Донецке создали «концлагерь»
- Борьба с ЛГБТ – удобная повестка для авторитарного режима
- В Париже мальчик родился в метро, обеспечив себя бесплатным проездным до
- Миссия ОБСЕ сообщила об оружии сепаратистов на Донбассе
- Антикоррупционный президент и напряженный премьер
- Британец случайно заснял на камеру «полтергейст»
- "Ростов поплыл": чем "аукнулось" отсутствие биотуалетов на ЧМ-2018
- Бойовики свідомо стріляють з житлових районів
- Украинские военные уничтожили броневик и грузовик боевиков
- Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
- Венгрия может снять блокирование комиссии Украина-НАТО
- Гройсман объявил охоту на контрабанду
- Забавные коты, над окрасом которых природа решила пошутить
- Смешные фотки людей, которых не интересует мнение окружающих
- Канада готова дать Украине оружие
- Понедельник – день тяжелый: подборка беззаботных анекдотов
- Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»
- Смешные комментарии от мастеров сарказма
Оставьте свой комментарий