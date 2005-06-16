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Раздел: Медицина  
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Медики назвали вид онкологии, чаще всего передающийся по наследству

Медики назвали вид онкологии, чаще всего передающийся по наследствуВсем мужчинам нужно об это знать.

Миллионы мужчин подвергают себя дополнительной опасности, поскольку не знают о том, что рак простаты - это семейная болезнь. Данные злокачественные опухоли относятся к числу наиболее наследственных, и в 50% случаях виновата генетика, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.

Игнорирование или незнание того факта, что рак предстательной железы является наследственной болезнью, подвергает многих мужчин опасности. По статистике каждый восьмой мужчина в течении жизни столкнется с опухолью. Учёные относят ее к числу наиболее наследственных из-за того, что генетика отвечает за каждый второй рак предстательной железы. Наличие отца или брата, у которых была выявлена эта опухоль, увеличивает риск мужчины столкнуться с ней в два с половиной раза, по сравнению с теми представителями сильного пола, у которых не было подобной семейной истории.

А вот дедушка или дядя с этой болезнью увеличивает риск мужчины столкнуться с раком простаты в полтора раза. Ученые из Великобритании опросили более 4 000 взрослых людей и выяснили, что каждый третий не был в курсе влияния генетики на риск этой болезни. Если бы мужчины знали об этом, они бы уделяли предстательной железе больше внимания, что помогало бы выявить опухоль на самой ранней стадии, когда она отлично поддается лечению. Только в Великобритании с этим раком сталкивается по 47 000 человек ежегодно, из которых 11 000 умирают. Сегодня с этими опухолями живут почти полмиллиона британцев.

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По словам экспертов, наличие родственников с раком простаты является хорошим поводом для того, чтобы с возраста в 45 лет более тщательно проверять здоровье этого органа. Начиная с 50 лет мужчинам рекомендуется регулярно сдавать анализы крови на наличие простатспецифического антигена - это первый шаг на пути диагностики коварной и опасной болезни.
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 Теги: онкология, наследственность

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Сегодня, 15:26 » Автор: Анна Мартынова
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