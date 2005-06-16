» » Медики назвали 6 признаков, что телу не хватает кальция
Раздел: Медицина  
0

Медики назвали 6 признаков, что телу не хватает кальция

Медики назвали 6 признаков, что телу не хватает кальцияКальций важен для правильной функции организма.

Человеческий организм напоминает сложную математическую систему: одно небольшое изменение способно разрушить красоту всего уравнения. Но если в случае с математикой все можно поправить единым росчерком пера, то восстановление баланса витаминов и минералов потребует гораздо больше усилий. Хуже всего то, что люди зачастую даже не понимают происходящего с ними.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на DON.

К примеру, раньше считалось, что дефицит кальция возникает лишь к зрелому возрасту. Сейчас же врачи называют недостаток этого минерала бичом молодого поколения. Вот несколько признаков, позволяющих определить, что телу не хватает именно кальция, и возможные пути решения этой проблемы.

Бессонница

Причина отсутствия сна может крыться не только в постоянном стрессе, но и в недостатке кальция. Дело в том, что этот минерал активно участвует в выработке мелатонина. И наоборот, глубокий сон способствует повышению уровня кальция.

Плохая осанка

Тут все логично. Недостаток кальция ослабляет ваши кости: естественно, что позвоночник начинает сгибаться, формируя неправильную осанку. Если внезапная сутолость приправлена еще и болью в спине и шее, то в первую очередь нужно добавить в рацион кальций.

Память

Дефицит кальция влияет не только на кости, но и на ваш разум. Плохая память, доходящая до смешного способность забывать слова и даже галлюцинации — вот чем грозит вам недостаток кальция. И напротив, если вы заметили у себя вышеописанные синдромы, попробуйте пропить курс кальция.

Нервное состояние

Постоянно чувствуете себя нервным, а вспышку гнева может вызвать вообще что угодно? Скорее всего, дело все в том же дефиците кальция. Нервная система очень зависима от этого минерала: быстрая усталость, рассеянность внимания и беспричинная злость — все от этого.

Зубы, ногти, волосы

Организм стремится восполнить недостаток кальция, забирая его из «второстепенных» частей тела. Волосы при дефиците этого минерала становятся ломкими и тонкими, ногти слоятся (очень неприятное зрелище) и даже зубы дают о себе знать. Все эти признаки должны насторожить вас.

Апоплексический удар

Кальций важен для правильной функции нейромедиаторов. Если вы полностью здоровы и внезапно начали страдать от припадков, то причина может быть только одна: дефицит кальция.

Читайте также: Эти явные признаки "расскажут" о нехватке кальция

Вредные продукты

Помните, что жиры замедляют усвоение кальция, а газированные напитки так и вовсе способны вымывать его из костей. Откажитесь от этих продуктов в первую очередь.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кальций, Медики, тело

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:43 » Автор: Едгар Букмирза
     608
     0

Похожие новости по теме

Эти явные признаки Эти явные признаки "расскажут" о нехватке кальция

Проверьте у себя.

Как понять, что вам не хватает кальция Как понять, что вам не хватает кальция

Существует довольно расхожий миф, что пить молоко для крепких костей нужно только детям.

Названы требующие внимания признаки дефицита кальция Названы требующие внимания признаки дефицита кальция

Восемь тревожных признаков.

Как понять, что вам не хватает кальция Как понять, что вам не хватает кальция

Для нормальной работы человеку просто необходимы все витамины и минералы.

В этих продуктах больше всего кальция В этих продуктах больше всего кальция

Дефицит кальция в организме - это серьезная проблема, которая может привести к непоправимым последствиям.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх