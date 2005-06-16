Раздел: Медицина
Медики назвали 6 признаков, что телу не хватает кальция
Кальций важен для правильной функции организма.
Человеческий организм напоминает сложную математическую систему: одно небольшое изменение способно разрушить красоту всего уравнения. Но если в случае с математикой все можно поправить единым росчерком пера, то восстановление баланса витаминов и минералов потребует гораздо больше усилий. Хуже всего то, что люди зачастую даже не понимают происходящего с ними.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на DON.
К примеру, раньше считалось, что дефицит кальция возникает лишь к зрелому возрасту. Сейчас же врачи называют недостаток этого минерала бичом молодого поколения. Вот несколько признаков, позволяющих определить, что телу не хватает именно кальция, и возможные пути решения этой проблемы.
Бессонница
Причина отсутствия сна может крыться не только в постоянном стрессе, но и в недостатке кальция. Дело в том, что этот минерал активно участвует в выработке мелатонина. И наоборот, глубокий сон способствует повышению уровня кальция.
Плохая осанка
Тут все логично. Недостаток кальция ослабляет ваши кости: естественно, что позвоночник начинает сгибаться, формируя неправильную осанку. Если внезапная сутолость приправлена еще и болью в спине и шее, то в первую очередь нужно добавить в рацион кальций.
Память
Дефицит кальция влияет не только на кости, но и на ваш разум. Плохая память, доходящая до смешного способность забывать слова и даже галлюцинации — вот чем грозит вам недостаток кальция. И напротив, если вы заметили у себя вышеописанные синдромы, попробуйте пропить курс кальция.
Нервное состояние
Постоянно чувствуете себя нервным, а вспышку гнева может вызвать вообще что угодно? Скорее всего, дело все в том же дефиците кальция. Нервная система очень зависима от этого минерала: быстрая усталость, рассеянность внимания и беспричинная злость — все от этого.
Зубы, ногти, волосы
Организм стремится восполнить недостаток кальция, забирая его из «второстепенных» частей тела. Волосы при дефиците этого минерала становятся ломкими и тонкими, ногти слоятся (очень неприятное зрелище) и даже зубы дают о себе знать. Все эти признаки должны насторожить вас.
Апоплексический удар
Кальций важен для правильной функции нейромедиаторов. Если вы полностью здоровы и внезапно начали страдать от припадков, то причина может быть только одна: дефицит кальция.
Читайте также: Эти явные признаки "расскажут" о нехватке кальция
Вредные продукты
Помните, что жиры замедляют усвоение кальция, а газированные напитки так и вовсе способны вымывать его из костей. Откажитесь от этих продуктов в первую очередь.
Человеческий организм напоминает сложную математическую систему: одно небольшое изменение способно разрушить красоту всего уравнения. Но если в случае с математикой все можно поправить единым росчерком пера, то восстановление баланса витаминов и минералов потребует гораздо больше усилий. Хуже всего то, что люди зачастую даже не понимают происходящего с ними.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на DON.
К примеру, раньше считалось, что дефицит кальция возникает лишь к зрелому возрасту. Сейчас же врачи называют недостаток этого минерала бичом молодого поколения. Вот несколько признаков, позволяющих определить, что телу не хватает именно кальция, и возможные пути решения этой проблемы.
Бессонница
Причина отсутствия сна может крыться не только в постоянном стрессе, но и в недостатке кальция. Дело в том, что этот минерал активно участвует в выработке мелатонина. И наоборот, глубокий сон способствует повышению уровня кальция.
Плохая осанка
Тут все логично. Недостаток кальция ослабляет ваши кости: естественно, что позвоночник начинает сгибаться, формируя неправильную осанку. Если внезапная сутолость приправлена еще и болью в спине и шее, то в первую очередь нужно добавить в рацион кальций.
Память
Дефицит кальция влияет не только на кости, но и на ваш разум. Плохая память, доходящая до смешного способность забывать слова и даже галлюцинации — вот чем грозит вам недостаток кальция. И напротив, если вы заметили у себя вышеописанные синдромы, попробуйте пропить курс кальция.
Нервное состояние
Постоянно чувствуете себя нервным, а вспышку гнева может вызвать вообще что угодно? Скорее всего, дело все в том же дефиците кальция. Нервная система очень зависима от этого минерала: быстрая усталость, рассеянность внимания и беспричинная злость — все от этого.
Зубы, ногти, волосы
Организм стремится восполнить недостаток кальция, забирая его из «второстепенных» частей тела. Волосы при дефиците этого минерала становятся ломкими и тонкими, ногти слоятся (очень неприятное зрелище) и даже зубы дают о себе знать. Все эти признаки должны насторожить вас.
Апоплексический удар
Кальций важен для правильной функции нейромедиаторов. Если вы полностью здоровы и внезапно начали страдать от припадков, то причина может быть только одна: дефицит кальция.
Читайте также: Эти явные признаки "расскажут" о нехватке кальция
Вредные продукты
Помните, что жиры замедляют усвоение кальция, а газированные напитки так и вовсе способны вымывать его из костей. Откажитесь от этих продуктов в первую очередь.
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