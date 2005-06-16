Раздел: Медицина
Ученые объяснили, чем свекла полезна для организма
Если вы еще не начинали активно поглощать свёклу, то самое время сделать это.
Данный овощ обладает феноменальным набором полезных питательных свойств, и особенно помогает он жертвам гипертонии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.
Если составлять список полезных для здоровья овощей, то свекла точно будет занимать в нём одно из первых мест. Она насыщена природными нитратами, которые расширяют кровеносные сосуды. А это снижает артериальное давление и помогает переносить насыщенную кислородом кровь к мозгу и мышцам. Свекла отлично подходит людям, практикующим регулярные физические нагрузки. Британские исследователи выяснили, что свекольный сок избавляет от мышечной боли, связанной с усердными тренировками. Еще одно исследование продемонстрировало, что данный сок повышает сердечно-сосудистую эффективность. К примеру, футболисты, употребляющие концентрированный свекольный сок, бегают быстрее, при этом сохраняя стабильным ритм сердцебиения.
Плюс к этому, красный цвет свеклы скрывает в себе еще одно мощное свойство. Этот цвет объясняется воздействием пигмента бетаина, который является важнейшим антиоксидантом. Основная функция антиоксидантов — сражение со свободными радикалами и уменьшение уровня воспалений. Именно воспалительные процессы связаны с многочисленными хроническими недугами, включая сердечно-сосудистые заболевания и даже опухоли.
Читайте также: Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть свеклу
Если всех этих аргументов вам всё ещё недостаточно, то напомним о том, что свекла насыщена калием, волокнами и фолатами, которые помогают нам защищать мозг. Употребляйте по кружке свекольного сока за несколько часов перед началом физических нагрузок. Если вы не практикуете тренировки, то включите хотя бы несколько порций свеклы в ваш еженедельный рацион для достижения желаемого эффекта.
Данный овощ обладает феноменальным набором полезных питательных свойств, и особенно помогает он жертвам гипертонии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.
Если составлять список полезных для здоровья овощей, то свекла точно будет занимать в нём одно из первых мест. Она насыщена природными нитратами, которые расширяют кровеносные сосуды. А это снижает артериальное давление и помогает переносить насыщенную кислородом кровь к мозгу и мышцам. Свекла отлично подходит людям, практикующим регулярные физические нагрузки. Британские исследователи выяснили, что свекольный сок избавляет от мышечной боли, связанной с усердными тренировками. Еще одно исследование продемонстрировало, что данный сок повышает сердечно-сосудистую эффективность. К примеру, футболисты, употребляющие концентрированный свекольный сок, бегают быстрее, при этом сохраняя стабильным ритм сердцебиения.
Плюс к этому, красный цвет свеклы скрывает в себе еще одно мощное свойство. Этот цвет объясняется воздействием пигмента бетаина, который является важнейшим антиоксидантом. Основная функция антиоксидантов — сражение со свободными радикалами и уменьшение уровня воспалений. Именно воспалительные процессы связаны с многочисленными хроническими недугами, включая сердечно-сосудистые заболевания и даже опухоли.
Читайте также: Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть свеклу
Если всех этих аргументов вам всё ещё недостаточно, то напомним о том, что свекла насыщена калием, волокнами и фолатами, которые помогают нам защищать мозг. Употребляйте по кружке свекольного сока за несколько часов перед началом физических нагрузок. Если вы не практикуете тренировки, то включите хотя бы несколько порций свеклы в ваш еженедельный рацион для достижения желаемого эффекта.
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