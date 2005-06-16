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Ученые объяснили, чем свекла полезна для организма

Ученые объяснили, чем свекла полезна для организма Если вы еще не начинали активно поглощать свёклу, то самое время сделать это.

Данный овощ обладает феноменальным набором полезных питательных свойств, и особенно помогает он жертвам гипертонии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.

Если составлять список полезных для здоровья овощей, то свекла точно будет занимать в нём одно из первых мест. Она насыщена природными нитратами, которые расширяют кровеносные сосуды. А это снижает артериальное давление и помогает переносить насыщенную кислородом кровь к мозгу и мышцам. Свекла отлично подходит людям, практикующим регулярные физические нагрузки. Британские исследователи выяснили, что свекольный сок избавляет от мышечной боли, связанной с усердными тренировками. Еще одно исследование продемонстрировало, что данный сок повышает сердечно-сосудистую эффективность. К примеру, футболисты, употребляющие концентрированный свекольный сок, бегают быстрее, при этом сохраняя стабильным ритм сердцебиения.

Плюс к этому, красный цвет свеклы скрывает в себе еще одно мощное свойство. Этот цвет объясняется воздействием пигмента бетаина, который является важнейшим антиоксидантом. Основная функция антиоксидантов — сражение со свободными радикалами и уменьшение уровня воспалений. Именно воспалительные процессы связаны с многочисленными хроническими недугами, включая сердечно-сосудистые заболевания и даже опухоли.

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Если всех этих аргументов вам всё ещё недостаточно, то напомним о том, что свекла насыщена калием, волокнами и фолатами, которые помогают нам защищать мозг. Употребляйте по кружке свекольного сока за несколько часов перед началом физических нагрузок. Если вы не практикуете тренировки, то включите хотя бы несколько порций свеклы в ваш еженедельный рацион для достижения желаемого эффекта.
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Сегодня, 21:55 » Автор: Алена Шимко
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