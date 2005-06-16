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Раздел: Медицина  
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Названы продукты, которые вызывают стресс

Названы продукты, которые вызывают стрессЭксперимент проводился на мышах.

Американские исследователи установили, что употребление насыщенных жиров в детском и подростковом возрасте увеличивают риск развития стресса и депрессии во взрослой жизни.

Так продукты снижают способность организма бороться со стрессом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ScienceDaily.

Эксперимент проводился на мышах, их кормили пищей с высоким содержанием насыщенных жиров. Ученые пришли к выводу, что мыши были больше подвержены стрессу.

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Ученые также установили, что чем больше фаст-фуда и жареных блюд дети или подростки едят, тем хуже они могут справиться со стрессовыми ситуациями, беспокойством и тревогой во взрослой жизни.

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 Теги: продукты, стресс

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Сегодня, 23:27 » Автор: Едгар Букмирза
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