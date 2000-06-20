Раздел: Медицина
Новое исследование доказало неточность тестов на ВИЧ
Такие тесты не могут точно определить статус в течение семи месяцев после заражения.
Новое исследование американских ученых предполагает, что тесты на ВИЧ могут давать ложные отрицательные результаты в течении до семи месяцев с того времени, когда могло произойти заражение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Исследования показывают, что если люди принимают спорный профилактический препарат, который содержит PrEP, то это способствует тому, что тесты на ВИЧ не являются точными.
Дело в том, что PrEP заставляют иммунную систему людей производить белки, известные как антитела, которые борются с вирусом. Данные антитела обнаруживаются в тестах на ВИЧ.
Поскольку PrEP предотвращает размножение вируса ВИЧ, это может привести к тому, что числа антител будут расти медленнее. Это может означать, что человеку требуется больше времени для получения достаточного количества антител для теста на их обнаружения.
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Ученые рекомендуют пользователям PrEP проводить тесты на ВИЧ каждые три месяца.
Новое исследование американских ученых предполагает, что тесты на ВИЧ могут давать ложные отрицательные результаты в течении до семи месяцев с того времени, когда могло произойти заражение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Исследования показывают, что если люди принимают спорный профилактический препарат, который содержит PrEP, то это способствует тому, что тесты на ВИЧ не являются точными.
Дело в том, что PrEP заставляют иммунную систему людей производить белки, известные как антитела, которые борются с вирусом. Данные антитела обнаруживаются в тестах на ВИЧ.
Поскольку PrEP предотвращает размножение вируса ВИЧ, это может привести к тому, что числа антител будут расти медленнее. Это может означать, что человеку требуется больше времени для получения достаточного количества антител для теста на их обнаружения.
Читайте также: Назван витамин, предотвращающий рак молочной железы
Ученые рекомендуют пользователям PrEP проводить тесты на ВИЧ каждые три месяца.
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